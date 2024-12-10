Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Дьякова отобралась в финал на 400 м кролем, Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Шевляков, Костин выступят в предварительных заплывах
10 декабря пройдет первый день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
400 м, вольный стиль
Лучший результат в квалификации показала канадка Саммер Макинтош (3.57,55), второй – австралийка Лани Паллистер (3.57,97), третий – американка Клэр Вайнштейн (3.58,58). Россиянка Софья Дьякова отобралась в финал с восьмым временем (4.02,03).
100 м, спина
11:32
Участницы из России: Елизавета Агапитова, Милана Степанова.
50 м, баттерфляй
12:11
Участница из России: Арина Суркова.
200 м, комплекс
12:44
Участница из России: Виктория Блинова.
4х100 м, эстафета, вольный стиль
13:23
Мужчины
100 м, спина
11:54
Участники из России: Павел Самусенко, Мирон Лифинцев.
50 м, баттерфляй
12:25
Участники из России: Роман Шевляков, Олег Костин.
200 м, комплекс
13:01
Участник из России: Илья Бородин, Алексей Сударев.
4х100 м, эстафета, вольный стиль
13:35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».
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