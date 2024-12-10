Бородин и Лифинцев выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

10 декабря пройдет первый день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

400 м, вольный стиль

Лучший результат в квалификации показала канадка Саммер Макинтош (3.57,55), второй – австралийка Лани Паллистер (3.57,97), третий – американка Клэр Вайнштейн (3.58,58). Россиянка Софья Дьякова отобралась в финал с восьмым временем (4.02,03).

100 м, спина

11:32

Участницы из России : Елизавета Агапитова, Милана Степанова.

50 м, баттерфляй

12:11

Участница из России : Арина Суркова.

200 м, комплекс

12:44

Участница из России : Виктория Блинова.

4х100 м, эстафета, вольный стиль

13:23

Мужчины

100 м, спина

11:54

Участники из России : Павел Самусенко, Мирон Лифинцев.

50 м, баттерфляй

12:25

Участники из России : Роман Шевляков, Олег Костин.

200 м, комплекс

13:01

Участник из России : Илья Бородин, Алексей Сударев.

4х100 м, эстафета, вольный стиль

13:35

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».