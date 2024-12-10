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  • Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Дьякова отобралась в финал на 400 м кролем, Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Шевляков, Костин выступят в предварительных заплывах
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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Дьякова отобралась в финал на 400 м кролем, Лифинцев, Бородин, Самусенко, Сударев, Суркова, Шевляков, Костин выступят в предварительных заплывах

Бородин и Лифинцев выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

10 декабря пройдет первый день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

400 м, вольный стиль

Лучший результат в квалификации показала канадка Саммер Макинтош (3.57,55), второй – австралийка Лани Паллистер (3.57,97), третий – американка Клэр Вайнштейн (3.58,58). Россиянка Софья Дьякова отобралась в финал с восьмым временем (4.02,03).

100 м, спина

11:32

Участницы из России: Елизавета Агапитова, Милана Степанова.

50 м, баттерфляй

12:11

Участница из России: Арина Суркова.

200 м, комплекс

12:44

Участница из России: Виктория Блинова.

4х100 м, эстафета, вольный стиль

13:23

Мужчины

100 м, спина

11:54

Участники из России: Павел Самусенко, Мирон Лифинцев.

50 м, баттерфляй

12:25

Участники из России: Роман Шевляков, Олег Костин.

200 м, комплекс

13:01

Участник из России: Илья Бородин, Алексей Сударев.

4х100 м, эстафета, вольный стиль

13:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
чемпионат мира на короткой воде
результаты
плавание
logoсборная России
logoсборная России жен
Елизавета Агапитова
Арина Суркова
Мирон Лифинцев
Павел Самусенко
Виктория Блинова
Алексей Сударев
logoИлья Бородин
Софья Дьякова
Роман Шевляков
Милана Степанова
logoОлег Костин
logoсборная Канады жен
logoСаммер Макинтош
logoЛани Паллистер
logoКлэр Вайнштейн
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