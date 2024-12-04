Евгения Чикунова: «Несмотря на информацию о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется»

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что хотела бы пожить в Нью-Йорке.

«Хотелось бы пожить в Нью-Йорке? Конечно, да. Скажу честно, несмотря на то, что много информации о бездомных, мусоре и прочем, мне хотелось бы как минимум узнать, что такое Нью-Йорк и как там живется.

В целом я очень люблю путешествия, поэтому с удовольствием хотела бы открывать для себя новые города и новые страны», – сказала Чикунова.