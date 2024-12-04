Евгения Чикунова: «Сколько себя помню, все время получала негативные комментарии. В один момент я уже просто закрылась от корреспондентов»
«Это (устойчивость к критике) приходит с опытом. Я сколько себя помню, все время получала какие-то негативные комментарии, начиная с 2019 года. Меня чуть ли не в допинге обвиняли.
В один момент я уже просто закрылась от корреспондентов. Потому что мне было страшно что-то сказать в интервью. Я видела, какая реакция может быть у общественности на любое мое мнение. И действительно мне, как 15-летней девочке, просто было страшно.
Потом начали встречаться хорошие журналисты, я стала им открываться. Но критика не прекратилась. Мне кажется, практически невозможно ее избежать.
Всегда найдется человек, которому что-то не понравится, или он просто захочет выделиться этим. Не могу никак на этих людей повлиять, поэтому я изменила свое отношение», – сказала 20-летняя спортсменка.
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