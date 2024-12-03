Вайцеховская о нейтральном статусе Чикуновой: «За каждой из упущенных олимпийских медалей стоят конкретные люди с именами и должностями»
20-летняя российская пловчиха, рекордсменка мира на 200 метров брассом Евгения Чикунова ранее получила нейтральный статус для участия в международных стартах.
«Женя Чикунова получила нейтральный статус, и мне очень хочется, чтобы в ее спортивной жизни случились все те главные победы, о которых мечтает каждый большой спортсмен. Чтобы она уходила из спорта без того чудовищного внутреннего надрыва, который мне доводилось видеть у людей, получивших в 1984-м Игры Дружбы вместо ОИ в Лос-Анджелесе.
Сейчас можно много говорить о том, что Чикуновой могли не дать этот статус до ОИ в Париже, и, соответственно, вообще не факт, что, отобравшись на Игры, она там выступила бы. И тем более – победила.
Но вот сама я никак не могу отделаться от мысли, что за каждой из упущенных олимпийских медалей Жени стоят совершенно конкретные люди с именами, фамилиями и должностями. Которым по большому счету вообще наплевать на то, были эти Игры в жизни спортсменки или нет», – написала в своем телеграм-канале журналист и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская.
Перед Олимпийскими играми-2024 в Париже Чикунова отказалась оформлять нейтральный статус и пропустила соревнования.
«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит
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