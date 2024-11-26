Чикунова о возвращении российских пловцов на международные старты: «До сих пор не могу поверить, что это реальность»

Евгения Чикунова высказалась о возвращении российских пловцов на мировую арену.

Чикунова вошла в список российских спортсменов, которые намерены принять участие в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

– Вы победили на 200 м брассом, но удастся ли улучшить это время к 10 декабря, когда стартует чемпионат мира на короткой воде в Будапеште?

– Есть время скорее еще расплыться. И мы этим временем будем пользоваться сполна. Постараемся сделать все, что мы сможем. В данном случае время не на нашей стороне, но мы используем его по максимуму.

– Возвращение на международный уровень – это большое событие в карьере?

– Это было очень неожиданно. И я до сих пор не могу поверить, что все так внезапно разворачивается. И что это действительно реальность, – сказала Чикунова.