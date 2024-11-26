Чикунова о возвращении российских пловцов на международные старты: «До сих пор не могу поверить, что это реальность»
Евгения Чикунова высказалась о возвращении российских пловцов на мировую арену.
Чикунова вошла в список российских спортсменов, которые намерены принять участие в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.
– Вы победили на 200 м брассом, но удастся ли улучшить это время к 10 декабря, когда стартует чемпионат мира на короткой воде в Будапеште?
– Есть время скорее еще расплыться. И мы этим временем будем пользоваться сполна. Постараемся сделать все, что мы сможем. В данном случае время не на нашей стороне, но мы используем его по максимуму.
– Возвращение на международный уровень – это большое событие в карьере?
– Это было очень неожиданно. И я до сих пор не могу поверить, что все так внезапно разворачивается. И что это действительно реальность, – сказала Чикунова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости