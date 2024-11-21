Михаил Дегтярев: «Решение World Aquatics снять запрет на выступление россиян последовало сразу после создания единой Федерации водных видов спорта России»

Дегтярев назвал решение World Aquatics следствием объединения федераций водных видов.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло.

«Решение World Aquatics снять запрет на участие российских и белорусских спортсменов в состязаниях по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду последовало сразу после приведения нашей структуры управления водными видами спорта в соответствие с международными стандартами и создания единой Федерации водных видов спорта России.

Обновленное руководство федерации имеет поддержку государства в лице Минспорта, мандат на проведение международных переговоров от лица своего спортивного сообщества и необходимые для этого связи в World Aquatics.

Результат не заставил себя ждать», — заявил министр спорта РФ.