Михаил Дегтярев: «Решение World Aquatics снять запрет на выступление россиян последовало сразу после создания единой Федерации водных видов спорта России»
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло.
«Решение World Aquatics снять запрет на участие российских и белорусских спортсменов в состязаниях по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду последовало сразу после приведения нашей структуры управления водными видами спорта в соответствие с международными стандартами и создания единой Федерации водных видов спорта России.
Обновленное руководство федерации имеет поддержку государства в лице Минспорта, мандат на проведение международных переговоров от лица своего спортивного сообщества и необходимые для этого связи в World Aquatics.
Результат не заставил себя ждать», — заявил министр спорта РФ.
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