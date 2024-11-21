  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Решение World Aquatics снять запрет на выступление россиян последовало сразу после создания единой Федерации водных видов спорта России»
1

Михаил Дегтярев: «Решение World Aquatics снять запрет на выступление россиян последовало сразу после создания единой Федерации водных видов спорта России»

Дегтярев назвал решение World Aquatics следствием объединения федераций водных видов.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло.

«Решение World Aquatics снять запрет на участие российских и белорусских спортсменов в состязаниях по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду последовало сразу после приведения нашей структуры управления водными видами спорта в соответствие с международными стандартами и создания единой Федерации водных видов спорта России. 

Обновленное руководство федерации имеет поддержку государства в лице Минспорта, мандат на проведение международных переговоров от лица своего спортивного сообщества и необходимые для этого связи в World Aquatics.

Результат не заставил себя ждать», — заявил министр спорта РФ. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
World Aquatics (FINA)
ТАСС
logoсборная России жен
logoсборная России
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Сальников: «Формулировки, которые не позволяли спортсменам ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на международных соревнованиях, сейчас изъяты»
2сегодня, 09:33
Евгений Коротышкин: «Надеемся, что как минимум 30 спортсменов выполнят условия квалификации на чемпионат мира на ЧР»
6вчера, 13:27
Сальников о допуске пловцов: «World Aquatics в определенной степени уже соглашается, что причастность к ЦСКА или «Динамо» не может являться препятствием для возвращения»
318 октября, 13:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брусникина о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Основной целью станет участие в чемпионате мира в Сингапуре»
1сегодня, 10:49
Владимир Сальников: «Формулировки, которые не позволяли спортсменам ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на международных соревнованиях, сейчас изъяты»
2сегодня, 09:33
Покровская о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Очень рады, что идет такая оттепель»
1сегодня, 09:02
Евгений Рылов не выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде
2сегодня, 07:07
Климент Колесников: «Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться. Вот это всерьез расстраивает»
1сегодня, 06:38
World Aquatics открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло
29сегодня, 02:29
Российские прыгуны в воду Клюева, Трифонова и Иванов получили нейтральный статус
2вчера, 15:24
Евгений Коротышкин: «Надеемся, что как минимум 30 спортсменов выполнят условия квалификации на чемпионат мира на ЧР»
6вчера, 13:27
Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков завершил карьеру
8вчера, 07:15
Евгений Рылов: «Сейчас речи об отборе на чемпионат мира нет, я восстанавливаюсь и набираю форму»
219 ноября, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59