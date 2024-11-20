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Евгений Коротышкин: «Надеемся, что как минимум 30 спортсменов выполнят условия квалификации на чемпионат мира на ЧР»

В ФВВСР надеются, что как минимум 30 пловцов выполнят нормативы к ЧМ в Будапеште.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде стартует 21 ноября. Этот турнир станет отборочным на чемпионат мира, который пройдет в декабре в Будапеште.

«Федерация взаимодействует с World Aquatics по выступлению наших спортсменов на международном уровне. Во вторник на заседании бюро Федерации водных видов спорта России были утверждены критерии отбора. Нам нужно фокусироваться не на нейтральном статусе, а на том, чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену.

Сейчас на чемпионате России пройдет отбор, мы надеемся, что как минимум 30 спортсменов выполнят условия квалификации на чемпионат мира. Хотелось бы, чтобы были выполнены нормативы А, это результаты достаточно серьезные, с наскока это сделать будет достаточно сложно, поэтому к чемпионату России надо отнестись со всей серьезностью.

Хочется, чтобы как можно больше наших пловцов выступило в Будапеште и могло претендовать там на награды», – сказал вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
плавание
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World Aquatics (FINA)
чемпионат России
Федерация водных видов спорта России
чемпионат мира на короткой воде
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