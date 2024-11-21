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Владимир Сальников: «Формулировки, которые не позволяли спортсменам ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на международных соревнованиях, сейчас изъяты»

Владимир Сальников рассказал о смягчении условий допуска пловцов к стартам.

World Aquatics открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло.

«Диалог с World Aquatics идет постоянно, мы обмениваемся информацией. У меня был ряд встреч с руководством международной федерации, на которых мы обсуждали возможность возвращения наших спортсменов на соревнования под ее эгидой.

Процесс был достаточно длительным, и в определенной степени поднятые вопросы сейчас нашли отражение в этом документе, который по-английски носит название guidelines, что можно перевести как «руководство к действию» в отношении стран, участвующих в конфликте.

Это более широкий спектр оценки ситуации в мире, который, естественно, сейчас касается и наших спортсменов. Так как речь идет о защите спортсменов, формулировки, которые не позволяли ведущим спортсменам, находящихся в спортивных клубах ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на соревнованиях международной федерации, сейчас изъяты.

В этом ключе это возвращение к базовым спортивным принципам. Если раньше чистый спортивный отбор был невозможен, потому что существовали такие преграды, то сейчас перспективы начинают меняться», – сказал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России.

«В документе есть место для интерпретации, мы сейчас его анализируем. Полагаю, что вопрос с эстафетами может быть решен. Тогда появится еще одно окно, с акцентом на которое можно будет выстраивать подготовку. В любом случае последнее слово за World Aquatics», – добавил Сальников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Федерация водных видов спорта России
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