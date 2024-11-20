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Российские прыгуны в воду Клюева, Трифонова и Иванов получили нейтральный статус

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Ульяна Клюева получила нейтральный статус.

Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Также нейтральный статус получили Надежда Трифонова, победившая с Клюевой на Играх БРИКС в прыжках с трехметрового трамплина, и чемпион России по прыжкам в воду Григорий Иванов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Aquatics Integrity Unit
Ульяна Клюева
прыжки в воду
Надежда Трифонова
сборная России жен (прыжки в воду)
Григорий Иванов
logoсборная России (прыжки в воду)
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