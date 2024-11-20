Российские прыгуны в воду Клюева, Трифонова и Иванов получили нейтральный статус
Чемпионка Европы по прыжкам в воду Ульяна Клюева получила нейтральный статус.
Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).
Также нейтральный статус получили Надежда Трифонова, победившая с Клюевой на Играх БРИКС в прыжках с трехметрового трамплина, и чемпион России по прыжкам в воду Григорий Иванов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Aquatics Integrity Unit
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