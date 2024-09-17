Российские прыгуны в воду могут провести сборы в КНДР и Южной Корее

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин заявил о возможном проведении сборов в КНДР и Южной Корее.

Весной спортсмены сборной России тренировались в Китае.

«У нас есть договоренности с Южной Кореей и КНДР, мы можем провести сборы у них. Открылся дворец водных видов спорта в Южно-Сахалинске, там есть вся необходимая инфраструктура. Хорошо, что у нас открываются такие возможности ближе к Азии, наши спортсмены могут тренироваться в этом климате, часовом поясе.

Мы сейчас смотрим календарь азиатской федерации и анализируем, в каких открытых турнирах мы сможем участвовать. Вопрос о переходе нашей федерации в Азию не рассматривается», – отметил Дружинин.