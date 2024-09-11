Об этом рассказал президент федерации Станислав Дружинин.

«Мы рассматриваем все азиатские соревнования и анализируем, где нам целесообразно участвовать, а где нет, какие плюсы получат от этого наши спортсмены и наша федерация. Сейчас мы должны взять календарь на следующий год, посмотреть, где нам интересно участвовать».

Второй вопрос – взаимодействие с азиатской федерацией по вопросу нашего участия. Есть открытые соревнования и закрытые, и победители закрытых турниров получают путевку на состязания более высокого уровня, как чемпионат мира. Вопрос в том, участвуем ли мы просто или ради квот.

Квоты нам вряд ли просто кто-то даст, потому что за них борются члены азиатской федерации.

На самом деле, этот вопрос в компетенции не нашей федерации, а Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта, так как не так просто перейти в Азию. В нашем случае наша федерация в Международной федерации плавания представлена Всероссийской федерации плавания.

Вопрос тогда в том, чтобы и плаванию, и всем федерациям перейти в Азию, и без консультации и взаимодействия с ОКР и Минспортом мы этого делать не будем. Это вопрос такого коллективного обсуждения», – сказал Дружинин.