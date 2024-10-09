Глава Российской федерации прыжков в воду: «Попробуем перенять опыт плавания и проработать вопрос об участии наших спортсменов в нейтральном статусе»

Российские прыгуны в воду могут вернуться на соревнования в нейтральном статусе.

Об этом высказался глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин .

«Мы посмотрим, кто у нас может участвовать в нейтральном статусе, чтобы был соблюден спортивный принцип, и на ближайших международных соревнованиях мог бы выступить. Попробуем перенять опыт плавания и проработать вопрос об участии наших спортсменов в нейтральном статусе в международных стартах.

Но, в отличие от плавания, в нашем случае ближайший такой старт по календарю только в 2025 году, думаю, мы будем это делать уже в рамках объединенной федерации », – сказал Дружинин.

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на международных турнирах.