Глава Российской федерации прыжков в воду: «Попробуем перенять опыт плавания и проработать вопрос об участии наших спортсменов в нейтральном статусе»
Российские прыгуны в воду могут вернуться на соревнования в нейтральном статусе.
Об этом высказался глава Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.
«Мы посмотрим, кто у нас может участвовать в нейтральном статусе, чтобы был соблюден спортивный принцип, и на ближайших международных соревнованиях мог бы выступить. Попробуем перенять опыт плавания и проработать вопрос об участии наших спортсменов в нейтральном статусе в международных стартах.
Но, в отличие от плавания, в нашем случае ближайший такой старт по календарю только в 2025 году, думаю, мы будем это делать уже в рамках объединенной федерации», – сказал Дружинин.
Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на международных турнирах.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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