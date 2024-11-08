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Юлия Ефимова: «Было очень страшно отбираться на Олимпиаду. Кем меня объявят – врагом народа? Боялась, что признают иноагентом»

Юлия Ефимова боялась, что ее признают иноагентом в случае поездки на Олимпиаду.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию получила нейтральный статус для участия в отборе на Игры-2024, но не смогла квалифицироваться. 

– Вот с этим фоном, который вокруг Олимпиады в России, тебе было страшно отбираться на Игры?

– Очень. Я очень долго думала. Все в итоге скомканно получилось, потому что мне было очень страшно. Я все делала очень втихую.

– Ты втихушку пыталась отобраться на Олимпийские игры, потому что боялась.

– Да, конечно, боялась того, что может произойти потом. Кем меня объявят – врагом народа? Когда я начинала все это делать, был один лагерь – «все плохо». Только один Дмитрий Губерниев был за. 

– То есть пропаганда победила. В твоей голове она победила. Они тебя убедили, что ты станешь врагом народа, если поедешь на Олимпийские игры. 

– Да.

– А кого ты слушаешь, смотришь? Где вообще все это читаешь?

– Ну, Олимпийский комитет России, например. Я подписана.

– Ты реально после слов Позднякова боялась, что тебя признают иноагентом за это? Серьезно?

– Да. Серьезно. Там и Ирина Винер высказалась, большие, крупные люди в нашей сфере.

– А сколько еще таких, как ты... Много людей на этих криках испугались ехать на Игры?

– Я думаю, большинство. Просто у нас еще и федерация была против. Эти против, эти против, эти против. И ты идешь вот так, вслепую – вот есть ты, и все. Если у тебя есть какое-то окружение, которое помогает – зашибись. Если нет, то ты один.

В гребле, например, федерация поддерживала. В Беларуси поддерживали. Тут я думала, что если вдруг у меня получится на Олимпиаду – сколько нужно денег? Я знала, что никто мне оплачивать это не будет. Это точно все на мне. 

Сначала вообще говорили, что не пустят в деревню жить. Ты должен где-то найти жилье самостоятельно, обеспечить себе транспорт. Какой-то олимпийский взнос оплатить. Обычно платит страна, а теперь на тебе ответственность. Когда подсчитала это все – боже мой! Хочу ли я туда ехать?

Я была в таком шоке, когда меня начали все поддерживать. Я была в шоке. Не ожидала такого, была уверена, что мне скажут: опять она выделывается, зачем ей ехать... Но была такая поддержка! Вся страна смотрела, как я на каком-то непонятном острове отбираюсь, непонятно в каких условиях. Болели, переживали. Я ждала совершенно другой реакции. 

– Я знаю, что многим спортсменам угрожали, что они потеряют работу в России, если поедут на Олимпийские игры. Это правда?

– Думаю, да. Сама точно не знаю, у меня такого не было. Но знаю ребят, которые боятся потерять зарплату, и им реально угрожали, что если у тебя будет нейтральный статус – до свидания. Ты теперь нейтральный атлет, отвечаешь сам за себя. Мы не несем за тебя ответственность, естественно, зарплату не получаешь.

Все упирается в страх, что ты потеряешь заработную плату, место. А для многих спорт – это жизнь, – сказала Ефимова в интервью Вите Кравченко. 

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
плавание
logoсборная России жен
logoИрина Винер
logoСтанислав Поздняков
logoЮлия Ефимова
ОКР
logoДмитрий Губерниев
logoОлимпиада-2024
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