Владимир Сальников: «Опыт Мазепина говорит сам за себя. Он хорошо знаком с жизнью и делами федерации, понимает, какие задачи предстоит решить»
Сальников поддержал кандидатуру Мазепина на пост президента ФВССР.
Сегодня федерации России по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло объединились в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России.
Ее возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин. Владимир Сальников – экс-глава Всероссийской федерации плавания – стал первым вице-президентом.
«Богатый опыт Дмитрия Анатольевича говорит сам за себя. Он хорошо знаком с жизнью и делами федерации, понимает, какие задачи предстоит решить.
Сейчас у нас новая структура, мы все готовы к работе и настроены положительно. Мы объединились и становимся сильнее, готовы решать поставленные задачи», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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