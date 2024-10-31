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Владимир Сальников: «Опыт Мазепина говорит сам за себя. Он хорошо знаком с жизнью и делами федерации, понимает, какие задачи предстоит решить»

Сальников поддержал кандидатуру Мазепина на пост президента ФВССР.

Сегодня федерации России по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло объединились в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России.

Ее возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин. Владимир Сальников – экс-глава Всероссийской федерации плавания – стал первым вице-президентом.

«Богатый опыт Дмитрия Анатольевича говорит сам за себя. Он хорошо знаком с жизнью и делами федерации, понимает, какие задачи предстоит решить.

Сейчас у нас новая структура, мы все готовы к работе и настроены положительно. Мы объединились и становимся сильнее, готовы решать поставленные задачи», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoВладимир Сальников
Дмитрий Мазепин
ТАСС
Федерация водных видов спорта России
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