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Сальников об объединении федераций: «Каждый палец по отдельности силен, но кулак сильнее»

Владимир Сальников объяснил объединение федераций по водным видам спорта.

Сегодня федерации России по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло объединились в одну организацию. В ней Сальников был избран на должность первого вице-президента.

«Все оценили усилия и результаты конференции очень положительно. Мы все переживаем непростые времена и сталкивается с трудностями, которыми возникли в том числе и в спорте. Все влияет на молодых спортсменов, которые хотят строить полноценную карьеру. Тяга к объединению созрела. Раньше были попытки и мысли, но не хватало вещей, которые есть сейчас.

Все воодушевлены, что мы выступаем единой семьей. Каждый палец по отдельности силен, но кулак сильнее. Все получат дополнительную мотивацию, чтобы были достигнуты новые вершины. Сейчас будет заседание президиума, на нем будут выделены новые задачи и положения, которые будут решать в ближайшее время. О конкретных шагах скажем чуть позже.

Все мы хотим стать сильнее, это уже произошло. Все настроены по‑боевому. Мы все оправдаем ожидания своей работой. Федерация водных видов спорта России – новая структура. Раньше было что‑то вроде круглого стола, а сейчас будут комплексные программы. Уровень решения проблем – другой.

Мы были рады как федерация плавания выступить платформой для объединения. Лет пять‑шесть назад еще не было такого пристального внимания к нашему виду спорта. Популярность растет, в том числе и благодаря программе «Плавание для всех». Плавание – уникальный вид спорта и не имеет ограничений», – сказал Сальников.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание
ВФП (Всероссийская федерация плавания)
logoВладимир Сальников
Федерация водных видов спорта России
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