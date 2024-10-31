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Сергей Чепик: «Возвращение пловцов на международную арену реалистично. Думаю, что спортсмены уже к нему готовы»

Чепик считает, что российские пловцы готовы к возвращению на международную арену.

Сегодня Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России.

Президентом ФВВСР был единогласно избран Дмитрий Мазепин, который назвал приоритетной целью возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Объединение произошло, посмотрим, как это отразится на наших видах. Мы как работали, так и продолжим работать, готовить спортсменов к соревнованиям. Спортсмены находятся в хорошей форме, сейчас они готовятся к чемпионату России на короткой воде. 

Конечно, возвращение спортсменов реалистично. Такую задачу поставил министр спорта, и мы должны сделать все, что в наших силах, для ее выполнения. Думаю, что спортсмены уже готовы к возвращению», – сказал главный тренер национальной команды Сергей Чепик. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
плавание
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Сергей Чепик
Федерация водных видов спорта России
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