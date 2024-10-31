Сальников, Дружинин и Брусникина вошли в президиум Федерации водных видов спорта России

Владимир Сальников , Станислав Дружинин, Ольга Брусникина и Евгений Шаронов вошли в президиум Федерации водных видов спорта России.

Ранее российские федерации по водным видам спорта (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и водное поло) проголосовали за объединение в одну организацию. Ее президентом стал Дмитрий Мазепин – бывший владелец и гендиректор «Уралхима».

Сальников ранее возглавлял Всероссийскую федерацию плавания, Дружинин – Российскую федерацию прыжков в воду, Брусникина – Федерацию синхронного плавания России, Шаронов – Федерацию водного поло России.

Полный состав и должности в президиуме будут оглашены позднее.