0

Сальников о нейтральном статусе пловцов: «История непростая, сейчас сложно о ней говорить»

Владимир Сальников оценил выступление пловца на Кубке мира в нейтральном статусе.

Ранее россиянин Андрей Минаков занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне. Он показал результат 49,71 секунды, первым стал швейцарец Ноэ Понти (48,81), вторым – Нильс Корстанье из Нидерландов (48,99).

«Этой бронзой он доказал все всем. Но если бы было серебро, было бы еще лучше, а золото – вообще.

Нейтральный статус? Это история непростая. Сейчас сложно о ней говорить. Выступил, показал себя – молодец. Надеюсь, будет еще улучшать результаты», – сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
ВФП (Всероссийская федерация плавания)
logoВладимир Сальников
Кубок мира
logoАндрей Минаков
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Реган Смит побила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине
225 октября, 11:58
Минаков стал седьмым на 100 м вольным стилем на Кубке мира в Южной Корее
25 октября, 11:52
Американка Кейт Дугласс установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом на короткой воде
124 октября, 12:50
Российский пловец Минаков взял бронзу на 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Южной Корее
624 октября, 12:10
Егорова о нейтральном статусе: «Не получила ни одного негативного отклика, все говорят: «Молодец, что будешь выступать на международных соревнованиях»
224 октября, 08:30
Коротышкин об отказе Рылова от нейтрального статуса: «Похвально, что он держит свое слово, это вызывает уважение»
823 октября, 06:25
Ромашина о синхронном плавании на Олимпиаде-2024: «На пьедестал поднялись спортсмены, которые раньше занимали 8-10-е места. Для нас это смотрится странновато»
822 октября, 16:06
Российские пловцы не выступят на этапе Кубка мира в Сингапуре
122 октября, 12:43
Российские пловцы Годун и Минаков выступят на этапе Кубка мира в Южной Корее в нейтральном статусе
222 октября, 10:56
Алла Шишкина – спортсменам: «В сфере медиа, как и в спорте, важны ежедневные тренировки, прокачивание себя»
21 октября, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32