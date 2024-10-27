Сальников о нейтральном статусе пловцов: «История непростая, сейчас сложно о ней говорить»
Владимир Сальников оценил выступление пловца на Кубке мира в нейтральном статусе.
Ранее россиянин Андрей Минаков занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне. Он показал результат 49,71 секунды, первым стал швейцарец Ноэ Понти (48,81), вторым – Нильс Корстанье из Нидерландов (48,99).
«Этой бронзой он доказал все всем. Но если бы было серебро, было бы еще лучше, а золото – вообще.
Нейтральный статус? Это история непростая. Сейчас сложно о ней говорить. Выступил, показал себя – молодец. Надеюсь, будет еще улучшать результаты», – сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников.
Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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