Сальников о нейтральном статусе пловцов: «История непростая, сейчас сложно о ней говорить»

Владимир Сальников оценил выступление пловца на Кубке мира в нейтральном статусе.

Ранее россиянин Андрей Минаков занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне. Он показал результат 49,71 секунды, первым стал швейцарец Ноэ Понти (48,81), вторым – Нильс Корстанье из Нидерландов (48,99).

«Этой бронзой он доказал все всем. Но если бы было серебро, было бы еще лучше, а золото – вообще.

Нейтральный статус? Это история непростая. Сейчас сложно о ней говорить. Выступил, показал себя – молодец. Надеюсь, будет еще улучшать результаты», – сказал президент Всероссийской федерации плавания Сальников .

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…