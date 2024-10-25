Реган Смит побила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине
Американская пловчиха Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине.
Спортсменка показала результат 54,41 секунды на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне.
Прежний рекорд мира принадлежал австралийке Кейли Маккиоун (54,56).
Смит 22 года, она двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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