Олимпиада-2024. Плавание. Россиянин Сомов выступит в квалификации на 50 м вольным стилем, Маршан, Дрессел, Маноду, Маккиоун, Шкурдай выйдут на старт

1 августа российский пловец Евгений Сомов выступит на Олимпиаде в Париже.

Спортсмен поучаствует в квалификации на 50 метров вольным стилем.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Квалификация

Мужчины

50 м, вольный стиль

12:18

Участники: Евгений Сомов (Россия), Калеб Дрессел (США), Кэмерон Макэвой (Австралия), Владислав Бухов (Украина), Бен Прауд (Великобритания), Флоран Маноду (Франция).

200 м, комплекс

12:47

Участники: Ван Шунь (Китай), Карсон Фостер (США), Шейн Касас (США), Леон Маршан (Франция), Данкан Скотт (Великобритания), Финлэй Нокс (Канада).

Женщины

200 м, спина

12:00

Участницы: Кэйли Маккиоун (Австралия), Жаклин Барклай (Австралия), Реган Смит (США), Фиби Бэкон (США), Кайли Масс (Канада), Анастасия Шкурдай (Беларусь).

Эстафета 4x200 м, вольный стиль

13:05

Фавориты: Австралия, США, Китай.

Вечерняя сессия

Полуфиналы

Мужчины

50 м, вольный стиль

21:46

200 м, комплекс

22:47

Женщины

200 м, спина

22:19

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.