Олимпиада-2024. Плавание. Россиянин Сомов выступит в квалификации на 50 м вольным стилем, Маршан, Дрессел, Маноду, Маккиоун, Шкурдай выйдут на старт
1 августа российский пловец Евгений Сомов выступит на Олимпиаде в Париже.
Спортсмен поучаствует в квалификации на 50 метров вольным стилем.
Плавание
Париж, Франция
Квалификация
Мужчины
50 м, вольный стиль
12:18
Участники: Евгений Сомов (Россия), Калеб Дрессел (США), Кэмерон Макэвой (Австралия), Владислав Бухов (Украина), Бен Прауд (Великобритания), Флоран Маноду (Франция).
200 м, комплекс
12:47
Участники: Ван Шунь (Китай), Карсон Фостер (США), Шейн Касас (США), Леон Маршан (Франция), Данкан Скотт (Великобритания), Финлэй Нокс (Канада).
Женщины
200 м, спина
12:00
Участницы: Кэйли Маккиоун (Австралия), Жаклин Барклай (Австралия), Реган Смит (США), Фиби Бэкон (США), Кайли Масс (Канада), Анастасия Шкурдай (Беларусь).
Эстафета 4x200 м, вольный стиль
13:05
Фавориты: Австралия, США, Китай.
Вечерняя сессия
Полуфиналы
Мужчины
50 м, вольный стиль
21:46
200 м, комплекс
22:47
Женщины
200 м, спина
22:19
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.