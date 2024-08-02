Олимпиада-2024. Плавание. Кирпичникова, Ледеки и Титмус вышли в финал, Милак, Дрессел, Макинтош и Уолш – в полуфиналы, Рибейру выбыл

2 августа на Олимпиаде в Париже пройдут квалификационные заплывы.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Квалификация

Мужчины

100 м, баттерфляй

Венгр Кристоф Милак показал лучший результат в квалификации – 50,19. Со вторым временем финишировал канадец Джошуа Лиендо (50,55), с третьим – швейцарец Ноэ Понти (50,65). У канадца Ильи Харуна пятое время (50,71), у американца Калеба Дрессела – шестое (50,83).

Действующий чемпион мира на этой дистанции португалец Диогу Рибейру выбыл в квалификации, показав 20-е время (51,90).

Женщины

200 м, комплекс

Канадка Саммер Макинтош вышла в полуфинал с лучшим временем (2.09,90), китаянка Юй Итин – со вторым (2.10,28). американка Алекс Уолш квалифицировалась третьей (2.10,48), австралийка Кэйли Маккиоун – девятой (2.11,26).

800 м, вольный стиль

Американка Кэти Ледеки вышла в финал лидером (8.16,62), ее соотечественница Пэйдж Мэдден – со второго места (8.18,48), австралийка Ариарне Титмус – с третьего (8.19,87). Экс-россиянка , выступающая за Францию, отобралась в финал восьмой (8.22,99).

Микст

Эстафета 4x100 м, комплекс

Сборная США вышла в финал с лучшим временем (3.40,98), Австралия – вторая (3.41,32), Китай – третий (3.42,26).

Вечерняя сессия

Полуфиналы

Мужчины

100 м, баттерфляй

22:00

Женщины

200 м, комплекс

22:22

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.