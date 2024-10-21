Министр спорта Венесуэлы: «Наши спортсмены готовы приезжать в Россию на сборы для обмена опытом»
Министр спорта Венесуэлы заявил о готовности атлетов приезжать на сборы в Россию.
«Наши спортсмены готовы приезжать в Россию на сборы для обмена опытом. Российские спортсмены по многим видам спорта являются ведущими в мире. Нам интересно такое взаимодействие, которое будет способствовать прогрессу наших спортсменов», – сказал министр спорта Венесуэлы Арнальдо Санчес.
Ранее Санчес высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Венесуэлы по футболу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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