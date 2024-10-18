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Сальников о санкциях против пловцов: «Сейчас были переговоры с World Aquatics, и у них есть желание двигаться к нам навстречу»

Владимир Сальников рассчитывает на смягчение санкций против российских пловцов.

«Спортсменам невозможно было пробиться на Олимпиаду, если они находились в ЦСКА или «Динамо» и, соответственно, спортивный принцип был нарушен. Это было прописано в ограничениях [международной федерации]. Сейчас были проведены переговоры с Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics), и у них есть желание двигаться к нам навстречу.

Прежде всего меня беспокоит, конечно, не то, что наших спортсменов на соревнованиях примут плохо или нет. Прежде всего это процедура, по которой они смогут достойно оказаться на соревнованиях. На сегодняшний день есть все предпосылки, что в дальнейшем возможности для выступления будут расширены», – сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сальников.

В октябре ВФП сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков, Иван Кожакин, Ника Годун и Анна Егорова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
плавание
logoОлимпийская сборная России
ВФП (Всероссийская федерация плавания)
logoВладимир Сальников
World Aquatics (FINA)
logoОлимпиада-2024
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