Ника Годун о том, почему спортсмены не учат языки: «Они приходят с тренировки, просто лежат в комнате и ничего не делают»

Российская пловчиха Ника Годун считает, что спортсмены не учатся из-за лени.

– Ты много времени проводишь в Европе. Как решаешь вопрос с визами?

– С этим сейчас куда сложнее, чем раньше. Увеличили сроки. Но, в принципе, кто реально хочет – все получает. Если шевелиться заблаговременно, все решаемо. Да, стало сложнее, таковы реалии, но это точно не из серии невозможного.

– Ты говоришь на французском?

– Нет, на итальянском. В основном все-таки я тренируюсь в Италии. Плюс у меня прекрасный английский.

– Когда ты успела выучить языки? Обычно спортсмены жалуются, что им на что-либо не хватает времени.

– Если посмотреть на распорядок дня спортсмена, то я не знаю, кто вообще может верить в эти отговорки. Это же полный бред. Они приходят с тренировки, просто лежат в комнате и ничего не делают.

– Восстанавливаются.

– Так обучаться – это же не бегать вокруг корпуса на «Круглом». Можно так же лежать в кровати, но скачать приложение Duolingo.

– Ты выучила таким способом?

– Английский еще много лет назад, ездила в Америку, в семью – как раз учить. Плюс у меня второй бакалавр: переводчик в сфере профессиональной коммуникации. А итальянский учу почти два года – сама, с репетитором, – рассказала Годун.

Урвала нейтральный статус, плавает за французский клуб, сама все оплачивает. Да кто она?!