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Российские пловцы Минаков и Годун получили нейтральный статус, Чикунова и Колесников не подавали заявку

Российские пловцы Андрей Минаков и Ника Годун получили нейтральный статус.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics).

Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на соревнованиях. Также стало известно, что двукратный олимпийский призер Климент Колесников и рекордсменка мира Евгения Чикунова на данный момент не подавали заявку.

Минакову 22 года, он трехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Европы, двукратный победитель ЧМ на короткой воде.

Годун 27 лет, на ее счету бронза чемпионата Европы на короткой воде, также она является четырехкратной чемпионкой России.

После сентября 2023 года, когда World Aquatics разрешила россиянам выступать, нейтральный статус оформили только Юлия Ефимова, Евгений Сомов, а также Иван Гирев, который впоследствии сам попросил отозвать у него статус.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
плавание
logoсборная России
logoсборная России жен
ВФП (Всероссийская федерация плавания)
World Aquatics (FINA)
logoКлимент Колесников
logoАндрей Минаков
logoЕвгения Чикунова
Ника Годун
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