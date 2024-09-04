16-кратная паралимпийская чемпионка Джессика Лонг: «Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе»
Паралимпийская чемпионка из США Джессика Лонг рассказала о любви к России
Спортсменка родилась в Братске в 1992 году (имя при рождении – Татьяна Кириллова). После рождения мать оставила ее в детском доме, а в возрасте 13 месяцев девочку удочерила американская семья.
«Конечно, Россия у меня в сердце. Я родилась в России, у меня там было имя Татьяна. Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе.
Очень счастлива обратиться к жителям и России, и Иркутской области, откуда я родом. Всем большой привет!» – сказала 16-кратная чемпионка Паралимпийских игр в плавании.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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