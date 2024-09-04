  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Советник Путина Левитин: «Российские паралимпийцы – герои. В тех условиях, в которых они находятся, они выступают удачно»
3

Советник Путина Левитин: «Российские паралимпийцы – герои. В тех условиях, в которых они находятся, они выступают удачно»

Советник президента РФ Игорь Левитин назвал российских паралимпийцев героями

В Париже с 28 августа по 8 сентября проходят Паралимпийские игры. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

«Российские паралимпийцы – герои. В тех условиях, в которых они находятся, они выступают удачно. Условия для них непростые», – сказал советник президента РФ Левитин.

На данный момент россияне завоевали 42 медали на Играх – 11 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoИгорь Левитин
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Паралимпийские игры-2024. Медальный зачет. Китай лидирует, Великобритания – 2-я, США – 3-и, Россия вышла на 6-е место
57сегодня, 11:30
Захарова поддержала российских паралимпийцев: «Они не сдаются, показывают рекорды и завоевывают медали на благо страны и народа. Невероятное мужество и патриотизм»
23сегодня, 07:42
Михаил Дегтярев: «Люди, сменившие спортивное гражданство и заседающие потом в Госдуме, вызывают у меня брезгливость»
73сегодня, 07:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Виталий Мутко о переносе Игр дружбы: «Надо профессиональнее выбирать даты»
20сегодня, 09:10
Дегтярев о проблеме допинга: «Мы как государство заинтересованы в том, чтобы зло искоренять. Мы с WADA союзники»
33сегодня, 08:09
Александр Легков стал победителем забега на ВЭФ-2024
сегодня, 07:50
Захарова поддержала российских паралимпийцев: «Они не сдаются, показывают рекорды и завоевывают медали на благо страны и народа. Невероятное мужество и патриотизм»
23сегодня, 07:42
🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Российские спортсмены завоевали два золота, два серебра и пять бронз
9вчера, 20:05
Россиянка Татьяна Томашова лишена серебра Олимпиады-2012 в беге на 1500 м и дисквалифицирована на 10 лет за допинг
66вчера, 15:49
Владимир Путин поздравил российских паралимпийцев с победами на Играх в Париже
23вчера, 13:50
Паралимпиец Костин: «Есть желание показывать наивысшие результаты, чтобы люди в России знали, что мы остаемся самыми сильными в мире»
1вчера, 13:30
«Атмосфера в Париже просто прекрасная. Ко мне и ребятам не было агрессии». Российская легкоатлетка Кулинич-Сорокина о Паралимпиаде
1вчера, 13:17
Николай Валуев о главе МОК: «Бах может всех обмануть и остаться. Он ведь никому ничего не должен»
48вчера, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1610 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44
РУСАДА отметило рост числа нарушений спортсменами правил доступности для допинг-тестирования
14 мая, 10:00
РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб
4 мая, 08:39