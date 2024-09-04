Советник Путина Левитин: «Российские паралимпийцы – герои. В тех условиях, в которых они находятся, они выступают удачно»
Советник президента РФ Игорь Левитин назвал российских паралимпийцев героями
В Париже с 28 августа по 8 сентября проходят Паралимпийские игры. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.
«Российские паралимпийцы – герои. В тех условиях, в которых они находятся, они выступают удачно. Условия для них непростые», – сказал советник президента РФ Левитин.
На данный момент россияне завоевали 42 медали на Играх – 11 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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