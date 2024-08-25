Сунь Ян одержал первую победу после 4-летнего допинг-бана. Он выступил на чемпионате Китая

Китайский пловец Сунь Ян одержал первую победу после 4-летнего допинг-бана.

Об этом пишет Shanghai Daily со ссылкой на агентство Xinhua.

Сунь Ян выиграл летний чемпионат Китая в Хэфэе – он проплыл 400-метровку вольным стилем за 3 минуты 49,58 секунды. Отмечается, что летние соревнования по рангу уступают основному национальному первенству.

«Я мог выступить и получше. Четыре года без стартов и интенсивных тренировок – чувствую, что мне пока сложно держать скорость, нужно больше соревноваться. Но это хорошее начало для моего возвращения и я доволен результатом», – сказал 32-летний пловец.

В июне Сунь Ян отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м его отстранили на восемь лет после того, как спортсмен вступил в конфликт с допинг-офицерами, а его охранник разбил сосуд с пробой. Позже китаец обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), и срок был сокращен до четырех лет и трех месяцев.

Сунь Ян – трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по плаванию.

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