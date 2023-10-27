Сунь Ян может не успеть отобраться на Олимпиаду-2024 после окончания дисквалификации

Теги плавание допинг сборная Китая Сунь Ян Водные виды

Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян может не успеть отобраться на ОИ-2024.

Стало известно, что китайская федерация перенесла основной квалификационный старт пловцов на апрель.

Допинговая дисквалификация Сунь Яна истечет в июне 2024 года. Олимпиада стартует 26 июля.

В 2020 году китайский спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет после того, как разбил сосуд с допинг-пробой молотком, перед этим вступив в конфликт с офицерами допинг-контроля.

Позднее китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, а срок был сокращен до 4 лет. Он заявлял, что хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.  

40 съеденных телят за день, призраки, много-много секса. Так спортсмены объясняли допинг в пробах

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий