Сунь Ян может не успеть отобраться на Олимпиаду-2024 после окончания дисквалификации

Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян может не успеть отобраться на ОИ-2024.

Стало известно, что китайская федерация перенесла основной квалификационный старт пловцов на апрель.

Допинговая дисквалификация Сунь Яна истечет в июне 2024 года. Олимпиада стартует 26 июля.

В 2020 году китайский спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет после того, как разбил сосуд с допинг-пробой молотком, перед этим вступив в конфликт с офицерами допинг-контроля.

Позднее китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, а срок был сокращен до 4 лет. Он заявлял, что хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

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