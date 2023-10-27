Сунь Ян может не успеть отобраться на Олимпиаду-2024 после окончания дисквалификации
Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян может не успеть отобраться на ОИ-2024.
Стало известно, что китайская федерация перенесла основной квалификационный старт пловцов на апрель.
Допинговая дисквалификация Сунь Яна истечет в июне 2024 года. Олимпиада стартует 26 июля.
В 2020 году китайский спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет после того, как разбил сосуд с допинг-пробой молотком, перед этим вступив в конфликт с офицерами допинг-контроля.
Позднее китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, а срок был сокращен до 4 лет. Он заявлял, что хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
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