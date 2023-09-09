Сунь Ян хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже после окончания допинг-бана

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию из Китая Сунь Ян рассчитывает выступить на Играх-2024 в Париже.

Допинговая дисквалификация спортсмена истечет в июне 2024 года. Олимпиада стартует 26 июля.

«Лично я никогда не говорил, что завершаю карьеру или сдаюсь. На каждом этапе жизни случаются трудности и неудачи, но сейчас я полностью отпустил ситуацию.

Вопрос лишь в том, как ты справляешься с этими трудностями и неудачами», – сказал 31-летний Сунь Ян в соцсети Weibo, отметив, что продолжает ежедневные тренировки перед Играми.

В 2020 году Сунь Ян был дисквалифицирован на 8 лет после того, как разбил сосуд с допинг-пробой молотком, перед этим вступив в конфликт с офицерами допинг-контроля. Позднее китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, а срок был сокращен до 4 лет.