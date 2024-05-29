Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян вернется к соревнованиям после окончания срока дисквалификации

Теги плавание допинг сборная Китая дисквалификации Сунь Ян Водные виды

Китайский пловец Сунь Ян заявил, что планирует продолжить карьеру.

В 2020 году спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет после того, как разбил сосуд с допинг-пробой молотком, перед этим вступив в конфликт с офицерами допинг-контроля.

Позднее китаец обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, а срок был сокращен до 4 лет. Допинговая дисквалификация Сунь Яна истекает в июне 2024 года. 

«Надеюсь, скоро я смогу выйти на старт, соревноваться, вернуться к знакомым ощущениям. Я горжусь тем, чего добился за свою карьеру. Сейчас я просто надеюсь, что смогу встать на стартовую площадку. 

Я еще четыре года назад принял решение, что хочу продолжать карьеру. Я сказал, что никогда не сдамся. Когда началась дисквалификация, я чувствовал себя крайне подавленным. Родители поддерживали меня во всем. 

Они боялись, что я сойду с ума, потому что в то время я каждый день плавал в бассейне один. Могло показаться удивительным, почему я так долго не начинаю заниматься чем-то другим», – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

При этом Сунь Ян вряд ли сможет когда-либо представлять Китай на международных соревнованиях. Китайские антидопинговые правила предписывают, что любой спортсмен, который был дисквалифицирован более чем на год, не имеет права выступать за национальную сборную. 

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