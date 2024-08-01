Кирпичникова о серебре Олимпиады-2024: «У меня нет слов. Думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу»

Теги плавание сборная Франции жен Олимпиада-2024 Анастасия Кирпичникова Водные виды

Пловчиха Анастасия Кирпичникова поделилась эмоциями после серебра на Олимпиаде.

Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство с российского на французское, стала серебряным призером Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победила американа Кэти Ледеки.

– Вы держались все время за Кэти. Тактика?

– Да, мы смотрели, как плыли девочки. И задача была держаться за Кэти, ну, если получится, конечно. Очень рада, что получилось.

– Когда Квадарелла снялась с 400 метров вольным стилем, вы не хотели сделать то же самое?

– Нет. Не хотела.

– Были так уверены в себе?

– Нет, после 400 м точно не была. Но так уж сложилось, что моя первая дистанция на соревнованиях 400 м заходит не очень. И тут так получилось.

– Но прошла как тренировка?

– Да! – сказала Кирпичникова.

«В начале соревнований я не верила, что это возможно. Сейчас я показала 15 минут 40 секунд, это время, о котором я и представить себе не могла, когда начинала с Филиппом (Люка, тренером). У меня нет слов. Серебряная медаль... думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу», – цитирует спортсменку «СЭ».

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10 комментариев
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молодчина
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Ответ Dullee Blogondy
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кляузник пятнадцатирублевый
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Умница! Практически идеальное проплывание.
Показала характер и удержала серебро.
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Ответ Kilianfri
Комментарий скрыт
с чего это Франция враг России?? наоборот наш ориентир в мире много веков.
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Ответ Kilianfri
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А ето такая "Лишина" и что с ней не так❓🤔
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