Кирпичникова о серебре Олимпиады-2024: «У меня нет слов. Думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу»

Пловчиха Анастасия Кирпичникова поделилась эмоциями после серебра на Олимпиаде.

Кирпичникова, сменившая спортивное гражданство с российского на французское, стала серебряным призером Игр в на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победила американа Кэти Ледеки.

– Вы держались все время за Кэти. Тактика?

– Да, мы смотрели, как плыли девочки. И задача была держаться за Кэти, ну, если получится, конечно. Очень рада, что получилось.

– Когда Квадарелла снялась с 400 метров вольным стилем, вы не хотели сделать то же самое?

– Нет. Не хотела.

– Были так уверены в себе?

– Нет, после 400 м точно не была. Но так уж сложилось, что моя первая дистанция на соревнованиях 400 м заходит не очень. И тут так получилось.

– Но прошла как тренировка?

– Да! – сказала .

«В начале соревнований я не верила, что это возможно. Сейчас я показала 15 минут 40 секунд, это время, о котором я и представить себе не могла, когда начинала с Филиппом (Люка, тренером). У меня нет слов. Серебряная медаль... думала, что могу в лучшем случае завоевать бронзу», – цитирует спортсменку «СЭ».