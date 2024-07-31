Бывшая российская пловчиха Кирпичникова взяла серебро Олимпиады-2024, выступая за Францию

Бывшая российская пловчиха Кирпичникова взяла серебро Олимпиады-2024 за Францию.

завоевала серебряную медаль Игр в на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки.

Кирпичникова выступает за Францию с 2023 года. В составе сборной России она стала трехкратным призером чемпионата Европы-2021, также была участницей Олимпийских игр в Токио.