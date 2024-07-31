Бывшая российская пловчиха Кирпичникова взяла серебро Олимпиады-2024, выступая за Францию
Бывшая российская пловчиха Кирпичникова взяла серебро Олимпиады-2024 за Францию.
Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки.
Кирпичникова выступает за Францию с 2023 года. В составе сборной России она стала трехкратным призером чемпионата Европы-2021, также была участницей Олимпийских игр в Токио.
Больше и нечего сказать.
А по поводу дураков в федерации точно мимо. Пловцы сами отказывались или как Рылов делали все,чтобы туда не попасть
Девушка молодец, самостоятельно планирует свою карьеру и жизнь.
Вовремя успела уплыть подальше от РФ.
Меня просто больше слова глав федераций интересуют в такой момент.
Причем его попадание это полная неожиданность
Проживая во Франции с 2019 года, она получила французское гражданство в 2023 году перед чемпионатом мира.