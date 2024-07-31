Бывшая российская пловчиха Кирпичникова взяла серебро Олимпиады-2024, выступая за Францию

Теги плавание сборная Франции жен Олимпиада-2024 Анастасия Кирпичникова Водные виды

Бывшая российская пловчиха Кирпичникова взяла серебро Олимпиады-2024 за Францию.

Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки.

Кирпичникова выступает за Францию с 2023 года. В составе сборной России она стала трехкратным призером чемпионата Европы-2021, также была участницей Олимпийских игр в Токио.

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27 комментариев
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Молодец !
Больше и нечего сказать.
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Ответ Кирилл Польский
Без негатива, расскажите её историю. Почему она сменила гражданство, а нет отбиралась и выступала нейтрально, как теннисисты, Ефимова или Сомов? У неё есть своя личная история? Дурь, что наши ставят рекорды выше олимпийских на Кубке России, а не там, дураки руководители почти всех федераций, но все равно за Францию пусть болеют французы. А на спортсе вангую все ближайшее время материальных из серии "валите, здесь нечего ловить, вон смотрите как она"
Во Франции давно жила вроде как. Видимо не захотела со статусом париться и перешла.
А по поводу дураков в федерации точно мимо. Пловцы сами отказывались или как Рылов делали все,чтобы туда не попасть
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Ну понимала, что с родины на Олимпиаду всей своей жизни не попадешь, все правильно сделала
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Сальников, что с лицом?
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Ответ Кирилл Польский
Без негатива, расскажите её историю. Почему она сменила гражданство, а нет отбиралась и выступала нейтрально, как теннисисты, Ефимова или Сомов? У неё есть своя личная история? Дурь, что наши ставят рекорды выше олимпийских на Кубке России, а не там, дураки руководители почти всех федераций, но все равно за Францию пусть болеют французы. А на спортсе вангую все ближайшее время материальных из серии "валите, здесь нечего ловить, вон смотрите как она"
насколько помню ватные дежурные комментаторы, которых спортс регулярно перепечатывает, говорили, что пусть уезжает, да и нехай, она все равно типа звезд с неба не хватает
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Молодцы бывшие россиянки ) Первая Катя Ледэкина , вторая Настя Кирпичникова )
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На награждении трибуны так здорово скандировали "Настя, Настя!!!". Красотка, что сказать))
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Ответ ks-1993
Комментарий удален модератором
Хаха.
Девушка молодец, самостоятельно планирует свою карьеру и жизнь.
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C американкой соревноваться невозможно, зато остальным хорошо привезла на последнем полтосе
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Ответ Кирилл Польский
Без негатива, расскажите её историю. Почему она сменила гражданство, а нет отбиралась и выступала нейтрально, как теннисисты, Ефимова или Сомов? У неё есть своя личная история? Дурь, что наши ставят рекорды выше олимпийских на Кубке России, а не там, дураки руководители почти всех федераций, но все равно за Францию пусть болеют французы. А на спортсе вангую все ближайшее время материальных из серии "валите, здесь нечего ловить, вон смотрите как она"
Она жила и тренировалась во Франции еще до отстранений россиян, встречается с французом, в общем там и ранее была ее жизнь. А после отстранений уже сделала выбор.
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Молодец!
Вовремя успела уплыть подальше от РФ.
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И вот все же знают, что она из России, даже французы признают это, как медали корейца в Сочи были и нашими, и частично корейскими. Но нет, мы тут должны оправдывать её зачем-то. Молодец, умница, рад за неё!
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Топич.
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Ответ Варлампий Варлампий
насколько помню ватные дежурные комментаторы, которых спортс регулярно перепечатывает, говорили, что пусть уезжает, да и нехай, она все равно типа звезд с неба не хватает
Дело не в том хватает она что-то или нет. Дело в том, что она выбрала то, что считает лучшим для своей жизни и карьеры. Тут от чьих-то мнений ничего не зависит.
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Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий удален модератором
Этим шизикам только дай повод высказаться и турбопатриотизмом посветить)
Меня просто больше слова глав федераций интересуют в такой момент.
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Ответ Юрий Костыгин
Комментарий скрыт
А кого пригласили помимо Кирпичниковой? Грачеву не предлагать ))
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Ответ pizzatcarizza
Во Франции давно жила вроде как. Видимо не захотела со статусом париться и перешла. А по поводу дураков в федерации точно мимо. Пловцы сами отказывались или как Рылов делали все,чтобы туда не попасть
Ну тоже правда. Ефимовой и Сомову никто не мешал
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Ответ Федуард Климкин
Ну понимала, что с родины на Олимпиаду всей своей жизни не попадешь, все правильно сделала
Вообще-то она могла попасть)
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Ответ Кирилл Польский
Ну тоже правда. Ефимовой и Сомову никто не мешал
Да, только у Сомова путь был попроще)
Причем его попадание это полная неожиданность
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Ответ Alexx 83
Ой как не скрепно получилось. Как посмела поменять вЯликую Россию на загнивающую Францию.
шаровары постирай и дуй в стойло
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Ответ pizzatcarizza
Хм, Сальников такого точно не говорил, а больше никто и не высказывался об этих переходах
Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл Польский
Без негатива, расскажите её историю. Почему она сменила гражданство, а нет отбиралась и выступала нейтрально, как теннисисты, Ефимова или Сомов? У неё есть своя личная история? Дурь, что наши ставят рекорды выше олимпийских на Кубке России, а не там, дураки руководители почти всех федераций, но все равно за Францию пусть болеют французы. А на спортсе вангую все ближайшее время материальных из серии "валите, здесь нечего ловить, вон смотрите как она"
На сайте Олимпиады:
Проживая во Франции с 2019 года, она получила французское гражданство в 2023 году перед чемпионатом мира.
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Ответ Варлампий Варлампий
насколько помню ватные дежурные комментаторы, которых спортс регулярно перепечатывает, говорили, что пусть уезжает, да и нехай, она все равно типа звезд с неба не хватает
Хм, Сальников такого точно не говорил, а больше никто и не высказывался об этих переходах
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Умница
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а что так можно было ???
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Комментарий удален модератором
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