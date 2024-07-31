Олимпиада-2024, 31 июля, все медали дня: будет разыграно 20 комплектов наград
31 июля на Олимпиаде разыграют 20 комплектов наград.
Олимпийские игры-2024
Теахупоо, Таити
Серфинг
Мужчины
4:34
Женщины
5:15
Париж, Франция
Триатлон
Женщины
9:00
Мужчины
11:45
Прыжки в воду
Женщины, синхронная вышка, 10 м
12:00
Академическая гребля
Мужчины, четверки парные
13:26
Женщины, четверки парные
13:38
BMX-фристайл
Женщины, парк
14:10
Мужчины, парк
15:44
Стрельба
Женщины, трап
Дзюдо
Женщины, до 70 кг
18:38
Мужчины, до 90 кг
19:09
Гребной слалом
Женщины, каноэ-одиночки
18:25
Спортивная гимнастика
Мужчины, многоборье
18:30
Фехтование
Мужчины, командная сабля
21:30
Плавание
Женщины
100 м, вольный стиль
21:30
1500 м, вольный стиль
22:07
Мужчины
200 м, баттерфляй
21:36
200 м, брасс
23:15
100 м, вольный стиль
23:22
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.