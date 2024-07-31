Олимпиада-2024, 31 июля, все медали дня: будет разыграно 20 комплектов наград

31 июля на Олимпиаде разыграют 20 комплектов наград.

игры-2024

Теахупоо, Таити

Серфинг

Мужчины

4:34

Женщины

5:15

Париж, Франция

Триатлон

Женщины

9:00

Мужчины

11:45

Прыжки в воду

Женщины, синхронная вышка, 10 м

12:00

Академическая гребля

Мужчины, четверки парные

13:26

Женщины, четверки парные

13:38

BMX-фристайл

Женщины, парк

14:10

Мужчины, парк

15:44

Стрельба

Женщины, трап

Дзюдо

Женщины, до 70 кг

18:38

Мужчины, до 90 кг

19:09

Гребной слалом

Женщины, каноэ-одиночки

18:25

Спортивная гимнастика

Мужчины, многоборье

18:30

Фехтование

Мужчины, командная сабля

21:30

Плавание

Женщины

100 м, вольный стиль

21:30

1500 м, вольный стиль

22:07

Мужчины

200 м, баттерфляй

21:36

200 м, брасс

23:15

100 м, вольный стиль

23:22

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.