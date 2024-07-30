Олимпиада-2024. Плавание. Маккиоун одержала победу, Джауади, Виффен, Уиннингтон поборются за награды

30 июля на Олимпиаде будет разыграно три комплекта наград в плавании.

Плавание

игры-2024

Париж, Франция

Женщины

100 м, спина

1. Кейли Маккиоун (Австралия) – 57,33 (олимпийский рекорд)

2. Реган Смит (США) – 57,66

3. Катарина Беркофф (США) – 57,98

Мужчины

800 м, вольный стиль

22:03

Фавориты: Ахмед Джауади (Тунис), Дэниел Виффен (Ирландия), Элайджа Уиннингтон (Австралия).

Эстафета 4×200 м, вольный стиль

22:59

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.