Олимпиада-2024. Плавание. Маккиоун одержала победу, Джауади, Виффен, Уиннингтон поборются за награды

Теги плавание результаты сборная Австралии сборная США жен сборная Австралии жен сборная Туниса Олимпиада-2024 сборная Ирландии Реган Смит Элайджа Уиннингтон Кэйли Маккеон Катарина Беркофф Иона Андерсон Дэниел Виффен Ахмед Джауади Водные виды

30 июля на Олимпиаде будет разыграно три комплекта наград в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

100 м, спина

1. Кейли Маккиоун (Австралия) – 57,33 (олимпийский рекорд)

2. Реган Смит (США) – 57,66

3. Катарина Беркофф (США) – 57,98

Мужчины

800 м, вольный стиль 

22:03

Фавориты: Ахмед Джауади (Тунис), Дэниел Виффен (Ирландия), Элайджа Уиннингтон (Австралия). 

Эстафета 4×200 м, вольный стиль

22:59

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК

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80 комментариев
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С китайцами что-то странное происходит. Пань Чжанли проплыл первый этап эстафеты за 46,92. Потом провалился на 200, где он вообще-то силен и мог бороться за медаль - даже в полуфинал не вышел. Теперь он на тоненького прошел в пф на 100 со временем 48,40.
Цин Хайян провалился на 100. На 200 отобрался в пф с 15-м временем, скорее всего в финал не выйдет. Как-то очень странно это всё...
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Беркоффа симпатичная.
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для второй Кайли из Канады увы места на подиуме уже давно не хватает..
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Финк дорюкзачил тварь)))))
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как же Велика Кайли Миноуг конечно..))
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ну Пан Паныч вроде ожил после утреннего купания)
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Ответ Lina Starkova
Кроме Мишель Смит у Ирландии были медали на ОИ в плавании ?
Вчера была на брассе
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Буду сейчас топить против рюкзака Финке, но вряд ли тут от него смогут уплыть, как на ЧМ 23. Да и людей этих тут нет.
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Ответ Cube Litening C:68X
Понятно.. Значит все дистанции поделены равномерно..
Но это перебор, конечно.
Я не любитель ныть про количество дисциплин, но в гребле порезали все что можно, а в плавании десятки видов
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Ответ Cube Litening C:68X
800 женские бывают?
конечно
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Ответ Cube Litening C:68X
Комментарий удален пользователем
ну другие страны просто тренировочные результаты в тепличных условиях в рекорды не записывают
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не ну Милак - Маршан прям афиша)
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Ответ sedric
Кайли в очередной раз отдоминировала над американками. Сколько угодно рекорды бейте дома, когда Смит ее видит рядом с собой, то это оцепенение.
это Боуман получит. Бросил американцев ради Маршана.
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Ответ Neo31
ну Пан Паныч вроде ожил после утреннего купания)
Завтра увидим, насколько ожил (как Чеккон после невнятной квалы - для итоговой победы, или как Цинь на 100-метровке - лишь для выхода в финал).
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Второй полтинник был феерический
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Кроме Мишель Смит у Ирландии были медали на ОИ в плавании ?
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Ответ clockworkorange
С китайцами что-то странное происходит. Пань Чжанли проплыл первый этап эстафеты за 46,92. Потом провалился на 200, где он вообще-то силен и мог бороться за медаль - даже в полуфинал не вышел. Теперь он на тоненького прошел в пф на 100 со временем 48,40. Цин Хайян провалился на 100. На 200 отобрался в пф с 15-м временем, скорее всего в финал не выйдет. Как-то очень странно это всё...
Но вообще интересные качели, конечно.
Щас ещë поглядим на Циня.
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Итальянец начал спуртовать слишком рано, а американец - слишком поздно. Ирландец всех разложил по полочкам)
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Ответ Константин Лобандиевский
Палтриньери пока чисто на разворотах проигрывает, на дистанции намного лучше
на последний тож не хватило
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Все ноют, что бассейн медленный, а тем не менее, олимпийские рекорды обновляются чуть ли не каждый день, а то и не по одному разу.
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Ирландец в бассейне, словно как рыба к пиву
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Виффен силëн, конечно.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Комментарий удален пользователем
А здесь?
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мировой рекорд конечно читерский на этой дистанции стоит.
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Виффен крут. Как он дал последние 150. Я думал, финке по классике дорюкзачит за Гришей и заберет золото, но ирландец сыграл на опережение.
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Ответ clockworkorange
С китайцами что-то странное происходит. Пань Чжанли проплыл первый этап эстафеты за 46,92. Потом провалился на 200, где он вообще-то силен и мог бороться за медаль - даже в полуфинал не вышел. Теперь он на тоненького прошел в пф на 100 со временем 48,40. Цин Хайян провалился на 100. На 200 отобрался в пф с 15-м временем, скорее всего в финал не выйдет. Как-то очень странно это всё...
Зато в финал Пан идëт уже с лучшим временем)
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Ответ Николай Володин
Но все равно америкосы считают общее число медалей,а они здесь вне конкуренции)))
в плавание проиграют австралийцам
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Ответ Neo31
ну вот Виннингтон попробовал всех накормить, но похоже не получилось)
На него никак надежд не было. Знал, что он умрет к середине.
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Ответ sedric
Буду сейчас топить против рюкзака Финке, но вряд ли тут от него смогут уплыть, как на ЧМ 23. Да и людей этих тут нет.
ну вот Виннингтон попробовал всех накормить, но похоже не получилось)
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Ответ Neo31
на последний тож не хватило
если посчитать сколько он суммарно проиграл на разворотах...
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