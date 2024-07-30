Олимпиада-2024. Плавание. Маккиоун одержала победу, Джауади, Виффен, Уиннингтон поборются за награды
30 июля на Олимпиаде будет разыграно три комплекта наград в плавании.
Плавание
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
100 м, спина
1. Кейли Маккиоун (Австралия) – 57,33 (олимпийский рекорд)
2. Реган Смит (США) – 57,66
3. Катарина Беркофф (США) – 57,98
Мужчины
800 м, вольный стиль
22:03
Фавориты: Ахмед Джауади (Тунис), Дэниел Виффен (Ирландия), Элайджа Уиннингтон (Австралия).
Эстафета 4×200 м, вольный стиль
22:59
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Цин Хайян провалился на 100. На 200 отобрался в пф с 15-м временем, скорее всего в финал не выйдет. Как-то очень странно это всё...
Я не любитель ныть про количество дисциплин, но в гребле порезали все что можно, а в плавании десятки видов
Щас ещë поглядим на Циня.