Олимпиада-2024. Плавание. Веянт и Беркофф показали лучшее время в квалификации, белоруска Шкурдай не прошла в полуфинал
29 июля на Олимпиаде пройдут очередные квалификационные старты в плавании.
Плавание
Париж, Франция
Квалификация
Мужчины
800 м, вольный стиль
12:28
Участники: Дэниел Виффен (Ирландия), Элайджа Уиннингтон (Австралия), Грегорио Пальтриньери (Италия), Флориан Велльброк (Германия), Самуэль Шорт (Австралия), Бобби Финк (США).
Женщины
100 м, спина
Лучший результат у Катарины Беркофф из США – 57,99. Американка Реган Смит показала второе время (58,45), австралийка Эмма Маккеон проплыла с третьим результатом (58,48), канадка Кайли Масс – четвертая (59,06).
Белоруска Анастасия Шкурдай показала только 20-й результат (1.00,94) и не прошла в полуфинал.
400 м, комплекс
Лучшее время показала американка Эмма Веянт – 4.36,27. Ее соотечественница Кэти Граймс проплыла со вторым результатом (4.37,24), канадка Саммер Макинтош – с третьим (4.37,35).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Там воду в Сене обсужают - десятки новостей.
А олимпийские соревнования в бассейне - кому интересно)) Ну если только рандомный мужик нырнет - тогда целый пост выйдет)