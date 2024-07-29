Олимпиада-2024. Плавание. Веянт и Беркофф показали лучшее время в квалификации, белоруска Шкурдай не прошла в полуфинал

Теги плавание результаты сборная Италии по водным видам сборная Германии сборная Австралии сборная США жен сборная Канады жен сборная Венгрии жен сборная Великобритании жен Олимпиада-2024 Грегорио Пальтриньери Кайли Масс Анастасия Шкурдай сборная Ирландии Флориан Велльброк Реган Смит Анастасия Горбенко Элайджа Уиннингтон Кэйли Маккеон Саммер Макинтош Бобби Финк Кэти Граймз Катарина Беркофф Фрея Колберт Самуэль Шорт Дэниел Виффен Водные виды

29 июля на Олимпиаде пройдут очередные квалификационные старты в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Квалификация

Мужчины

800 м, вольный стиль

12:28

Участники: Дэниел Виффен (Ирландия), Элайджа Уиннингтон (Австралия), Грегорио Пальтриньери (Италия), Флориан Велльброк (Германия), Самуэль Шорт (Австралия), Бобби Финк (США).

Женщины

100 м, спина

Лучший результат у Катарины Беркофф из США – 57,99. Американка Реган Смит показала второе время (58,45), австралийка Эмма Маккеон проплыла с третьим результатом (58,48), канадка Кайли Масс – четвертая (59,06).

Белоруска Анастасия Шкурдай показала только 20-й результат (1.00,94) и не прошла в полуфинал.

400 м, комплекс

Лучшее время показала американка Эмма Веянт – 4.36,27. Ее соотечественница Кэти Граймс проплыла со вторым результатом (4.37,24), канадка Саммер Макинтош – с третьим (4.37,35).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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20 комментариев
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Ответ Запах Свободы
где транса?
https://vk.com/wall-211669815_308018?z=video-211669815_456244394%2F3f319eac3331998125
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Почему на 800-ке вольным в списке участников не указан действующий обладатель рекорда соревнований, серебряный и бронзовый призёр Олимпиад Михаил Романчук? На 100 на спине могли бы Настю Шкурдай из Белоруссии упомянуть в нейтральном статусе.
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Ирландки очень достойно выступают.
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Ответ Чёрный тюльпан
Спортсу в принципе водные виды спорта не особо интересны, потому что какие-то локальные соревнования не собирают просмотры и комментарии, даже новости с Чемпионатов Европы и мира перестали трафик приносить, хотя до Токио тут активно обсуждали происходящее, но коль Олимпиада идёт и залётных много, то свой шанс они не упустят.
Не, почему неинтересны?
Там воду в Сене обсужают - десятки новостей.
А олимпийские соревнования в бассейне - кому интересно)) Ну если только рандомный мужик нырнет - тогда целый пост выйдет)
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Ответ Чёрный тюльпан
Почему на 800-ке вольным в списке участников не указан действующий обладатель рекорда соревнований, серебряный и бронзовый призёр Олимпиад Михаил Романчук? На 100 на спине могли бы Настю Шкурдай из Белоруссии упомянуть в нейтральном статусе.
да там часто не указаны. У женщин на 400кп не была Вейант указана, серебро Токио не этой дистанции.
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Михайло увы...
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Ответ Чёрный тюльпан
Сибирцев на 800 при 4 заплывах тоже маловероятно, что пройдёт дальше, но это было понятно и до начала заплыва или соревнований, разве что на чудо рассчитывать.
Да какой Сибирцев, он бы и в топ-16 не попал.
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Ответ Антон Князев
Кайли и Реган пока купаются)
британки разучились плыть 100 спина. Китаянки туда же.
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Ответ Warsz
да там часто не указаны. У женщин на 400кп не была Вейант указана, серебро Токио не этой дистанции.
Спортсу в принципе водные виды спорта не особо интересны, потому что какие-то локальные соревнования не собирают просмотры и комментарии, даже новости с Чемпионатов Европы и мира перестали трафик приносить, хотя до Токио тут активно обсуждали происходящее, но коль Олимпиада идёт и залётных много, то свой шанс они не упустят.
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Ответ Антон Князев
Потому что украинец. Вчера онлайн Олимпиады на Спортсе, всех победителей назвали, американок нет)))
У наших СМИ до сих пор какие-то комплексы или указания сверху: то футбольные матчи в еврокубках с украинскими командами не показывают, то матчи в Бундеслиге минут на 10-15 позже включали, чтобы флаг чужой страны не мелькал в эфире, то про результаты спортсменов из определённых стран не пишут на Олимпиаде. Зато потом стонут, что спорт вне политики, причём подобные высказывания делаются на самом высоком уровне.
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Ответ Чёрный тюльпан
Почему на 800-ке вольным в списке участников не указан действующий обладатель рекорда соревнований, серебряный и бронзовый призёр Олимпиад Михаил Романчук? На 100 на спине могли бы Настю Шкурдай из Белоруссии упомянуть в нейтральном статусе.
Потому что украинец. Вчера онлайн Олимпиады на Спортсе, всех победителей назвали, американок нет)))
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Ответ Запах Свободы
где транса?
https://olympics.com/ru/paris-2024/videos/heats-day-3-swimming-olympic-games-paris-2024
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где транса?
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Тунисец, Грег и Бобби пройдут в финал, остальные из этого заплыва уже не факт...
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Грег отплыл от Бобби к другому краю чтобы Бобби не плыл за счет драфтинга)))
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Ну давай Михайло! Шансов на медали мало но в финал можно попасть)
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Сибирцев на 800 при 4 заплывах тоже маловероятно, что пройдёт дальше, но это было понятно и до начала заплыва или соревнований, разве что на чудо рассчитывать.
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Мимо полуфиналов Настя, Ника и Ксения.
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Крайне медленные 400кп у женщин
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