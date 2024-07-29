Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Смит, Попович, Чеккон одержали победы, Мерфи – 3-й, Кинг – 4-я
Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов наград в плавании.
Плавание
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
400 м, комплекс
1. Саммер Макинтош (Канада) – 4.27,71
2. Кэти Граймз (США) – 4.33,40
3. Эмма Веянт (США) – 4.34,93
100 м, брасс
1. Татьяна Смит (ЮАР) – 1.05,28
2. Тан Цяньтин (Китай) – 1.05,54
3. Мона Макшарри (Ирландия) – 1.05,59
4. Лилли Кинг (США) – 1.05,60
200 м, вольный стиль
22:48
Мужчины
200 м, вольный стиль
1. Давид Попович (Румыния) – 1.44,72
2. Мэттью Ричардсон (Великобритания) – 1.44,74
3. Люк Хобсон (США) – 1.44,79
100 м, спина
1. Томас Чеккон (Италия) – 52,00
2. Сюй Цзяюй (Китай) – 52,32
3. Райан Мерфи (США) – 52,39
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
одно слово румын
Так лидировать всю дистанцию и проиграть касание. Пипец
Макинтош и Попович свои дистанции обязаны забирать, если ментально не дрогнут. На спине даже грек и испанец могут вспомнить, что они не для массовки в финале, поэтому тут только пальцем в небо тыкать. Хотелось бы увидеть от Танюхи результат лучше 1:04.50, но если опять проплывёт на 1:05.00, то будет тоже весело.
А сами Фостер и Хобсон Боумену отходят.
Но Мерфи слишком раскачен, а таким хуже плывется тут.