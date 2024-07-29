Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Смит, Попович, Чеккон одержали победы, Мерфи – 3-й, Кинг – 4-я

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Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов наград в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

400 м, комплекс

1. Саммер Макинтош (Канада) – 4.27,71

2. Кэти Граймз (США) – 4.33,40

3. Эмма Веянт (США) – 4.34,93

100 м, брасс

1. Татьяна Смит (ЮАР) – 1.05,28

2. Тан Цяньтин (Китай) – 1.05,54

3. Мона Макшарри (Ирландия) – 1.05,59

4. Лилли Кинг (США) – 1.05,60

200 м, вольный стиль 

22:48

Мужчины

200 м, вольный стиль 

1. Давид Попович (Румыния) – 1.44,72

2. Мэттью Ричардсон (Великобритания) – 1.44,74

3. Люк Хобсон (США) – 1.44,79

100 м, спина 

1. Томас Чеккон (Италия) – 52,00

2. Сюй Цзяюй (Китай) – 52,32

3. Райан Мерфи (США) – 52,39

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК. 

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126 комментариев
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Ответ hot_guy
Можете минусовать но с каждым днем убеждаюсь как же комментаторы влияют на восприятие трансляций. Смотрю по иностранному ТВ, и восприятие не то совершенно. Баскет без условного Скворцова, велоспорт без Курдюкова, плавание (уж простите) без Губера - все не то
Как раз без Губера самое то
+14
0
+14
Сумасшедший заплыв. Поповичи касанием вырвал) В Румынии праздник)
+8
0
+8
Ответ hot_guy
Можете минусовать но с каждым днем убеждаюсь как же комментаторы влияют на восприятие трансляций. Смотрю по иностранному ТВ, и восприятие не то совершенно. Баскет без условного Скворцова, велоспорт без Курдюкова, плавание (уж простите) без Губера - все не то
Как вообще может Скворцов и Курдюков оказаться в одном тексте с Губерниевым?
+8
-2
+6
есть что-то дракулье в Поповичи
одно слово румын
+8
-2
+6
Ответ hot_guy
Можете минусовать но с каждым днем убеждаюсь как же комментаторы влияют на восприятие трансляций. Смотрю по иностранному ТВ, и восприятие не то совершенно. Баскет без условного Скворцова, велоспорт без Курдюкова, плавание (уж простите) без Губера - все не то
Профильный комментатор на Евроспорте в миллион раз толковее Губера в плавании.
+7
-2
+5
Китаянка в шоке
+5
0
+5
Кинг, Мелютите, Ефимова - ушла эпоха)
+5
0
+5
Вот это заруба на 200 у мужиков. Попович красава, вырвал победу на последних метрах.
+4
0
+4
Тайгерт сглазил китайцев.
Так лидировать всю дистанцию и проиграть касание. Пипец
+3
0
+3
да! да! КанадА!
+3
-1
+2
Таня...ну повезло конечно, нельзя ж так))
+2
0
+2
Пора Кинг на пенсию.. Сколько смотрю плавание, всегда она есть..Не, со времён Ван ден Хогенбанда начал смотреть, вроде.. Ещё голландка красивая участвовала в то время, с ногтями накрашенными..
+2
0
+2
Ответ ЭЮЯ
Снова вторая?
под флагом Эстонии) и там 2-е место грандиозным успехом будет
+2
0
+2
Ответ hot_guy
Можете минусовать но с каждым днем убеждаюсь как же комментаторы влияют на восприятие трансляций. Смотрю по иностранному ТВ, и восприятие не то совершенно. Баскет без условного Скворцова, велоспорт без Курдюкова, плавание (уж простите) без Губера - все не то
Влиять должен не комментатор, а атмосфера на трибунах)
+2
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+2
да, сейчас было Круэл Саммер)
+2
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+2
Есть ощущение, что на 200 кролем Молли в финале продавит Ариарну, как Торри продавила Гретчен на 100 баттом. Титмус утреннюю часть на зубах доплывала, когда О’Каллахан её начала поджимать, ещё и условия для высоких результатов не подходят, исходя из интервью. Постелила соломку заранее, мало ли чего случится.
Макинтош и Попович свои дистанции обязаны забирать, если ментально не дрогнут. На спине даже грек и испанец могут вспомнить, что они не для массовки в финале, поэтому тут только пальцем в небо тыкать. Хотелось бы увидеть от Танюхи результат лучше 1:04.50, но если опять проплывёт на 1:05.00, то будет тоже весело.
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Ефимова в финале 100 метров в брассе, но есть нюанс.....
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А что дарят призерам в продолговатой коробочке ?
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Ответ <Inter>
у американцев видимо не подросла достойная смена прошлым чемпионам
Якоби в универе, но там не все гладко. Да и тренер не топ уровня. По хорошему надо было академку ей брать но не взяла.
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Ответ Cube Litening C:68X
Тогда извините, я его второй год лишь знаю, пришлось пережить один полный сезон велоспорта с ними, пока не было немецкого.. Остальных перечисленных только по наслышке знаю..👌
я не смотрю велоспорт, смотрел зимние виды с ним на евроспорте, несколько лет назад это был действительно топ, хорошая альтернатива губеру, но потом стал терять адекватность что-ли, манерность эта стала раздражать, плохо следил за происходящим на экране
+1
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А кто говорит, что китаянка касание слила? Там до 1 места пропасть, а касание она как раз выгрызла у троих, там разница 0.06 в четыре руки
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0
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Сегодня день касаний
+1
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Как я и прогнозировал, один Маршан выиграет больше чем вся допинг сборная Китая) У них остался по сути один шанс, Пан 100 кроль.
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Сколько китайцы сегодня золота упустили, ужас. Минус миска рис и кошка-жена, получается(
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-1
+1
Ответ Антон Князев
Если вычесть время старт. реакции то быстрее всех проплыл Хобсон кстати)
И медали Фостера и Хобсона это явно последние личные для Эдди Риза, ему уже 83 года. И вроде больше плыть некому на ОИ от него
А сами Фостер и Хобсон Боумену отходят.
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Ответ Cube Litening C:68X
Пора Кинг на пенсию.. Сколько смотрю плавание, всегда она есть..Не, со времён Ван ден Хогенбанда начал смотреть, вроде.. Ещё голландка красивая участвовала в то время, с ногтями накрашенными..
А я вот хорошо помню Ребекку Сони, сначала Ефимова проигрывала ей, потом пришла Кинг. В итоге, Юле так и не удалось прервать гегемонию американок в брассе, зато это получилось у Тани)
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Ответ ЭЮЯ
Американцы хорошо ныряют и делают повороты, но этого мало в плавании
Плавают тоже лучше всех.
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Ответ Neo31
Чеккон всё равно уверенно) Мерфи малость захлебнулся от своей скорости
у Мерфи возраст. Правда китаец почти ровесник.
Но Мерфи слишком раскачен, а таким хуже плывется тут.
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Ответ Антон Князев
Если вычесть время старт. реакции то быстрее всех проплыл Хобсон кстати)
это уже никого не волнует)) тем более на 200 считать реакцию..
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Таня, жги!
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