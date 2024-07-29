Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Смит, Попович, Чеккон одержали победы, Мерфи – 3-й, Кинг – 4-я

Сегодня на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов наград в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

400 м, комплекс

1. Саммер Макинтош (Канада) – 4.27,71

2. Кэти Граймз (США) – 4.33,40

3. Эмма Веянт (США) – 4.34,93

100 м, брасс

1. Татьяна Смит (ЮАР) – 1.05,28

2. Тан Цяньтин (Китай) – 1.05,54

3. Мона Макшарри (Ирландия) – 1.05,59

4. Лилли Кинг (США) – 1.05,60

200 м, вольный стиль

22:48

Мужчины

200 м, вольный стиль

1. Давид Попович (Румыния) – 1.44,72

2. Мэттью Ричардсон (Великобритания) – 1.44,74

3. Люк Хобсон (США) – 1.44,79

100 м, спина

1. Томас Чеккон (Италия) – 52,00

2. Сюй Цзяюй (Китай) – 52,32

3. Райан Мерфи (США) – 52,39

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.