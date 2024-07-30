Олимпиада-2024. Плавание. Милак, Попович, Маршан, Илья Харун вышли в полуфиналы, Хонда выбыл, Цинь Хайян, Ледеки, О’Каллахан выступят в квалификации

Теги плавание результаты сборная США сборная Франции сборная Венгрии сборная Японии Олимпиада-2024 Криштоф Милак Томору Хонда Максим Груссе Джек Алекси Илья Харун Водные виды

30 июля на Олимпиаде-2024 пройдут квалификационные заплывы.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

30 июля

Квалификация

Мужчины

200 м, баттерфляй

Венгр Криштоф Милак стал лучшим в предварительных заплывах (1.53,92), представитель Канады Илья Харун показал второй результат (1.54,06), француз Леон Маршан квалифицировался в полуфинал шестым (1.55,26).

Действующий чемпион мира на этой дистанции японец Томору Хонда выбыл, показав лишь 22-е время (1.57,30).

100 м, вольный стиль 

Американец Джек Алекси показал лучший результат в квалификации (47,57), француз Максим Груссе – второй (47,70), румын Давид Попович – третий (47,92).

200 м, брасс

13:51

Фавориты: Цинь Хайян (Китай), Зак Стабблети-Кук (Австралия), Леон Маршан (Франция), Мэттью Фэллон (США). 

4x200 м, вольный стиль 

14:08

Женщины

1500 м

12:44

Фавориты: Кэтлин Ледеки (США), Симона Куадарелла (Италия), Ли Бинцзе (Китай).

100 м, вольный стиль

13:39

Фавориты: Молли О’Каллахан (Австралия), Собан Бернадетт Хауи (Гонконг), Сара Шестрем (Швеция). 

Вечерняя сессия

Полуфиналы

Мужчины

100 м, вольный стиль 

21:30

200 м, баттерфляй

21:42

200 м, брасс

22:47

Женщины

100 м, вольный стиль 

22:25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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33 комментария
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Будет интересно. Мерфи, Кинг, Ледеки, Дрессел закончились. Даже как-то немножко грустно. Хотя нет, не грустно. Грустно, что Ласло Чех не приехал, я уже привык за него болеть, десятилетиями. Он года с 1958 выступает.
+2
0
+2
Китаец как то очень плохо плавал. Он пловец для эстафет, что ли? Или действие допинга закончилось?
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Ответ Cube Litening C:68X
Почему плавание так растянуто, глянул календарь, так там на Лёгкую Атлетику наложено даже..😬 ? Всегда так?
Потому что есть пловцы, которые хотят выступать в нескольких дисциплинах. Нужно растягивать, чтобы могли хоть немного отдыхать
+1
0
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Пань Чжаньлэ еле-еле квалифицировался
+1
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Может коронавирус у китайцев. В комплексе в последнем заплыве Лю вообще не вышел
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Полторашка туфта, скучнее некуда..Переключу пока на греблю..😁
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Ответ <Inter>
Пити всех заразил. Хонда даже в полуфинал не квалифицировался
В плавании вся Азия в целом слабо... Хотя в остальных видах рвут
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Ответ Константин Лобандиевский
Может коронавирус у китайцев. В комплексе в последнем заплыве Лю вообще не вышел
Пити всех заразил. Хонда даже в полуфинал не квалифицировался
0
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Ответ <Inter>
так у него оказывается рекорд мира на этой дистанции. Поэтому не сказать, что дело лишь в умении плавать эстафеты
Так рекорд, он тоже на первом этапе эстафеты установил. И лучшее время здесь 46.92 тоже в эстафете.
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Ответ Антон Князев
Еще такой момент, он круто плывет по свободной воде. А тут рядом с большими ребятами много волн, ему сложно. Та же проблема и у Поповичи.
Согласен. Они слишком легкие. Наверное смывает от волн больших парней которые рядом плавают.
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Ответ Roman Bulat
Китаец как то очень плохо плавал. Он пловец для эстафет, что ли? Или действие допинга закончилось?
так у него оказывается рекорд мира на этой дистанции. Поэтому не сказать, что дело лишь в умении плавать эстафеты
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Почему плавание так растянуто, глянул календарь, так там на Лёгкую Атлетику наложено даже..😬 ? Всегда так?
На один день дольше чем обычно. Но на легкую атлетику немножко накладывается всегда.
+1
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Ответ <Inter>
что с японцем? он разве не был в числе фаворитов ?
может тоже ковид какой
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Прикольно в приложении Олимпиады и все заплывы есть. И рекорды и время
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Пань Чжаньлэ на полторы секунды медленнее своего же времени в эстафете
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Испания Греция кого?
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Гребля кончилась, настольный теннис ещё идёт..👌
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Вчера преды 3 вида сегодня 6, ещё и 3 по 1500 в середине. Что там за гений компоновал расписание
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Но то что прыжки в воду так редко, вообще не понятно, всего два вида пока прошло, 3 метра синхрон дамы, 10 метров синхрон мужики..А там их не так много, метра же нету..
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китаец с трудом прошёл
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Понятно..👍✌️
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Куда подевалась прыть китайца?
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Почему плавание так растянуто, глянул календарь, так там на Лёгкую Атлетику наложено даже..😬 ? Всегда так?
0
0
0
что с японцем? он разве не был в числе фаворитов ?
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Паллистер снялась с 1500м из за ковида. А у нее хорошие шансы на медаль там были.
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Я надеюсь, Пань Чжанле не будут ставить в 4х200
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