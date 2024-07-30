Олимпиада-2024. Плавание. Милак, Попович, Маршан, Илья Харун вышли в полуфиналы, Хонда выбыл, Цинь Хайян, Ледеки, О’Каллахан выступят в квалификации

30 июля на Олимпиаде-2024 пройдут квалификационные заплывы.

Плавание

игры-2024

Париж, Франция

30 июля

Квалификация

Мужчины

200 м, баттерфляй

Венгр Криштоф Милак стал лучшим в предварительных заплывах (1.53,92), представитель Канады Илья Харун показал второй результат (1.54,06), француз Леон Маршан квалифицировался в полуфинал шестым (1.55,26).

Действующий чемпион мира на этой дистанции японец Томору Хонда выбыл, показав лишь 22-е время (1.57,30).

100 м, вольный стиль

Американец Джек Алекси показал лучший результат в квалификации (47,57), француз Максим Груссе – второй (47,70), румын Давид Попович – третий (47,92).

200 м, брасс

13:51

Фавориты: Цинь Хайян (Китай), Зак Стабблети-Кук (Австралия), Леон Маршан (Франция), Мэттью Фэллон (США).

4x200 м, вольный стиль

14:08

Женщины

1500 м

12:44

Фавориты: (США), ( ), Ли Бинцзе (Китай).

100 м, вольный стиль

13:39

Фавориты: Молли О’Каллахан (Австралия), Собан Бернадетт Хауи (Гонконг), (Швеция).

Вечерняя сессия

Полуфиналы

Мужчины

100 м, вольный стиль

21:30

200 м, баттерфляй

21:42

200 м, брасс

22:47

Женщины

100 м, вольный стиль

22:25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.