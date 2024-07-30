Олимпиада-2024. Плавание. Милак, Попович, Маршан, Илья Харун вышли в полуфиналы, Хонда выбыл, Цинь Хайян, Ледеки, О’Каллахан выступят в квалификации
30 июля на Олимпиаде-2024 пройдут квалификационные заплывы.
Плавание
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
30 июля
Квалификация
Мужчины
200 м, баттерфляй
Венгр Криштоф Милак стал лучшим в предварительных заплывах (1.53,92), представитель Канады Илья Харун показал второй результат (1.54,06), француз Леон Маршан квалифицировался в полуфинал шестым (1.55,26).
Действующий чемпион мира на этой дистанции японец Томору Хонда выбыл, показав лишь 22-е время (1.57,30).
100 м, вольный стиль
Американец Джек Алекси показал лучший результат в квалификации (47,57), француз Максим Груссе – второй (47,70), румын Давид Попович – третий (47,92).
200 м, брасс
13:51
Фавориты: Цинь Хайян (Китай), Зак Стабблети-Кук (Австралия), Леон Маршан (Франция), Мэттью Фэллон (США).
4x200 м, вольный стиль
14:08
Женщины
1500 м
12:44
Фавориты: Кэтлин Ледеки (США), Симона Куадарелла (Италия), Ли Бинцзе (Китай).
100 м, вольный стиль
13:39
Фавориты: Молли О’Каллахан (Австралия), Собан Бернадетт Хауи (Гонконг), Сара Шестрем (Швеция).
Вечерняя сессия
Полуфиналы
Мужчины
100 м, вольный стиль
21:30
200 м, баттерфляй
21:42
200 м, брасс
22:47
Женщины
100 м, вольный стиль
22:25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.