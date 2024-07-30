Евгения Чикунова: «Я соскучилась по международным стартам. Нейтральный статус? Нужно еще раз подумать, хочу ли я этого»

Евгения Чикунова заявила, что ей нужно подумать насчет нейтрального статуса.

Чикуновой 19 лет, она действующая рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом. В июле спортсменка выиграла финал Кубка России на 100 м с результатом лучше, чем у победителя Олимпиады-2024 в Париже южноафриканки Татьяны Смит.

На Олимпиаде Чикунова не выступает, так как ранее отказалась оформлять нейтральный статус для международных соревнований.

– У вас не возникает желания после Олимпиады получить нейтральный статус, чтобы поехать по этапам Кубка мира и надрать задницы конкуренткам? Или вы будете ждать, когда наверху «большие дяди» все разрулят?

– То, что я соскучилась по международным стартам – это да. Съездили недавно в Боснию [на международный турнир], и я это еще раз поняла. Да, я действительно скучаю.

Но даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я еще не подавалась на нейтральный статус. И не могу быть уверена в том, что мне его дадут.

Мне сперва нужно еще раз подумать, хочу ли я этого. И если у меня будет малая доля уверенности, то я с этим подойду к тренеру, мы вместе подойдем к руководству федерации и будем смотреть, какие есть варианты.

В первую очередь все зависит от моего желания. И от того, подойду ли я к кому-то, спрошу ли об этом или нет.

– У вас же сумасшедшие возможности, вы будете всех рвать на дорожке. Вы же на пике карьеры!

– Пик?

– А разве нет? Самые молодые годы, побили рекорд мира.

– Мне 19 лет. Какой пик? Я не согласна. Он еще впереди, хочется в это верить. Посмотрите на [Татьяну] Смит – она в 24 года выиграла Олимпиаду в Токио.

– А Рута Мейлутите – в 15 лет.

– И вернулась в большой спорт. У нее как бы две карьеры в одной, – ответила Чикунова.

Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»