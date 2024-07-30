Евгения Чикунова: «Я соскучилась по международным стартам. Нейтральный статус? Нужно еще раз подумать, хочу ли я этого»

Теги сборная России жен ВФП Кубок России Кубок мира Токио-2020 Олимпиада-2024 Рута Мейлутите сборная Литвы жен Матч ТВ Евгения Чикунова Татьяна Смит(Шонмакер) Водные виды

Евгения Чикунова заявила, что ей нужно подумать насчет нейтрального статуса.

Чикуновой 19 лет, она действующая рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом. В июле спортсменка выиграла финал Кубка России на 100 м с результатом лучше, чем у победителя Олимпиады-2024 в Париже южноафриканки Татьяны Смит.

На Олимпиаде Чикунова не выступает, так как ранее отказалась оформлять нейтральный статус для международных соревнований.

– У вас не возникает желания после Олимпиады получить нейтральный статус, чтобы поехать по этапам Кубка мира и надрать задницы конкуренткам? Или вы будете ждать, когда наверху «большие дяди» все разрулят?

– То, что я соскучилась по международным стартам – это да. Съездили недавно в Боснию [на международный турнир], и я это еще раз поняла. Да, я действительно скучаю.

Но даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. Я еще не подавалась на нейтральный статус. И не могу быть уверена в том, что мне его дадут.

Мне сперва нужно еще раз подумать, хочу ли я этого. И если у меня будет малая доля уверенности, то я с этим подойду к тренеру, мы вместе подойдем к руководству федерации и будем смотреть, какие есть варианты.

В первую очередь все зависит от моего желания. И от того, подойду ли я к кому-то, спрошу ли об этом или нет.

– У вас же сумасшедшие возможности, вы будете всех рвать на дорожке. Вы же на пике карьеры!

– Пик?

– А разве нет? Самые молодые годы, побили рекорд мира.

– Мне 19 лет. Какой пик? Я не согласна. Он еще впереди, хочется в это верить. Посмотрите на [Татьяну] Смит – она в 24 года выиграла Олимпиаду в Токио.

– А Рута Мейлутите – в 15 лет.

– И вернулась в большой спорт. У нее как бы две карьеры в одной, – ответила Чикунова.

Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»

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42 комментария
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Ответ Ебздрогыч
Стадию отрицания прошла, гнева видимо тоже, сейчас пошел торг
А потом будет следующий шаг - Узбекистан или Киргизия
+62
0
+62
Стадию отрицания прошла, гнева видимо тоже, сейчас пошел торг
+52
-6
+46
Ответ Leser
Оно, вообще, полезная привычка, сначала думать, а лишь потом нести...
Вован П УБИЛ карьеры всех спортсменов, но они сами продались политике
+17
-2
+15
Ответ Ебздрогыч
Надрать задницы, большие дяди разрулят - это какое-то уже запредельное днище, а не спортивная журналистика. Пишите фамилия журналистов - страна должна знать героев в лицо!
Вот поэтому я приветствовал решение об отстранении рос журналистов. Очень деградировали.
+14
0
+14
Оно, вообще, полезная привычка, сначала думать, а лишь потом нести...
+15
-1
+14
Надрать задницы, большие дяди разрулят - это какое-то уже запредельное днище, а не спортивная журналистика. Пишите фамилия журналистов - страна должна знать героев в лицо!
+19
-7
+12
Ответ Варлампий Варлампий
То что кто-то где-то когда-то выиграл с результатом выше свежего олимпийского вообще не аргумент и об этом можно не писать. Вон пассажир Сомов тому яркий пример.
Сомов то один раз за карьеру показал такой результат, Чикунова уже несколько лет стабильно результаты мирового уровня показывает. Не очень корректный пример
+11
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+9
"...то я с этим подойду к тренеру"...в этом всё...а, тренер ответит - ты, что - хочешь лишить меня куска хлеба и сама попасть в список отверженных?
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+9
зачем ей нейтральный статус, если ей из бюджета платят миллионы?
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+8
Пик у пловцов не всегда длинный. За 4 года могут появиться новые монстры во всех дисциплинах, а поехать на Олимпиаду в США с такой позицией будет тяжело. Государство же быстро забудет спортсменов без больших побед на международных стартах
+5
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+5
Ответ Ебздрогыч
Надрать задницы, большие дяди разрулят - это какое-то уже запредельное днище, а не спортивная журналистика. Пишите фамилия журналистов - страна должна знать героев в лицо!
Легко проверить по первоисточнику, хотя и по гонзостилю можно догадаться - Павел Лысенков.
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А ведь могла бы стать олимпийской чемпионкой, на худой конец призëром.
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Я, конечно, соскучилась по международным стартам. Но ничего делать для получения допуска я не буду, тем более нас и здесь неплохо кормят.
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Ответ Чавес2
Тебя тоже бы неплохо узнать в лицо😉
А тебе отправиться к Чавесу.
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Здорово что их НЕ ПУСТИЛИ
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Женя уже променяла мечту на бабло) что уже заднюю то давать
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Ответ Чавес2
Тебя тоже бы неплохо узнать в лицо😉
Чтобы донос написать, верно?
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Модератор четко удаляет позицию других, только либералы тут в почёте 🤣🤣🤣. Какие же вы жалкие. Удаляю на хрен вонючее приложение
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У неё 2 варианта . Менять срочно гражданство и тогда ещё возможно лет 10 сможет брать медали на главных стартах и вероятно войдёт в историю плавания . Или не менять и тогда будет просто получать деньги .
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Ну году к 32-му глядишь генералиссимус наш всех победит(ну или помрет), может тогда и съездишь куда-нибудь.
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Все она понимает и знает.

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова засветилась в поддержке СВО

Чикунова в Instagram лайкнула сразу три поста в поддержку СВО и Путина другого пловца Евгения Рылова.

В первом посте от 9 мая 2022 года, который лайкнула Чикунова, Рылов пишет, что "поддерживает своего президента, не допускающего сгущения облаков у наших границ". Также в этом посту Рылов грустит, потому что "гибнут наши ребята"

В посте за 9 мая 2023 года, который лайкнула Чикунова, Рылов разместил свое фото с митинга с буквой Z на куртке. Он пишет о своей "искренней поддержке моего президента Путина" и что он "не изменил стране". Также Рылов особо подчеркнул, что не жалеет о своем решении поддержать СВО.

3️⃣ Пост за 24 июня 2023 года, который также лайкнула Чикунова. В нем Рылов пишет, что он всегда "поддерживает моего президента Путина", а весь народ "должен быть на одной стороне с президентом".
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Молодец, девочка. Хорошо ответила на провокацию.
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- плачу наличными...!!!!!!!
- отлично !!!!!!!!!!
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Времени для подумать будет вагон...
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А перед олимпиадой... "в нейтральном статусе? никогда и ни за что"...
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Ответ Любезный Коссутий
она пропустит Олимпиаду28, но, возможно, попадет на Олимпиаду32, в 27 лет. ну, возможно, что-то сможет завоевать.
Только БРИКС и Игры Дружбы.
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Надо же, она рассуждает так же, как я о том, чтобы записаться в спортзал: надо подумать, вроде можно, но я не знаю. Надо полагать, результат рассуждений будет тот же.
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Ответ Vadim Medvedev
зачем ей нейтральный статус, если ей из бюджета платят миллионы?
Этими миллионами им рты и закрывают.
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Ответ Ебздрогыч
Стадию отрицания прошла, гнева видимо тоже, сейчас пошел торг
Видимо, есть умные люди рядом. Да и 2+2 в уме легко складываются.Даже у спортсменов)
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Ответ MarkAntoniy
Модератор четко удаляет позицию других, только либералы тут в почёте 🤣🤣🤣. Какие же вы жалкие. Удаляю на хрен вонючее приложение
Давно пора)
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