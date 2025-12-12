Генсекретарь ФВВСР Габдуллин: «Мазепин каждый день вел переговоры с World Aquatics, вне зависимости от того, где находился и какой там был часовой пояс»

  • Спортс
0

Габдуллин: в переговорах с World Aquatics Мазепин сразу же занял позицию лидера.

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену. 

— Главное событие года это, безусловно, возвращение на международную арену. Что в этой работе далось тяжелее всего?

— За время нашего отсутствия вода остыла и поменяла свой состав. Наши спортивные функционеры как будто бы осторожничали, так как понимали — такого отношения, как к великим синхронисткам, большим скоростным пловцам, напористым ватерполистам и очень выдержанным прыгунам в воду, больше уже не будет. К ним теперь будут относиться как к очень сильным соперникам. Все понимали, что вернувшись, мы составим конкуренцию всем топовым спортсменам в водных видах и поменяем этот мировой порядок. Сейчас, когда нас допускают везде и впереди Олимпийские игры, можем сказать, что этот план, замысел многих стран, уже не осуществится.

Что касается переговоров, Дмитрий Аркадьевич Мазепин вел их с World Aquatics, European Aquatics каждый день, вне зависимости от того, где находился и какой там был часовой пояс. Когда эти переговоры начались, он сразу же занял позицию лидера. Многим представителям в бюро World Aquatics это понравилось, так как он был максимально открытым, спортивным, прозрачным, уверенным в себе. Сейчас они понимают, что если российский спорт возвращается, значит это коснется и проведения соревнований — Россия подаст заявки на проведение крупнейших турниров. Им тоже важно, чтобы разные страны принимали объединенные чемпионаты — свой KPI перед МОК нужно выполнять.

Ну и, конечно же, было важно вернуть наших представителей в технические комитеты и комиссии World Aquatics. Это было сложно сделать. И когда мы внутри федерации определялись с кандидатами, желающих было много. Но тут нужны были люди, которые бы шли на это, осознавая всю ответственность. Возвращение наших представителей сейчас позволяет укрепить свои позиции и вернуть тот состав воды, который нам нужен, чтобы развиваться, плыть, побеждать.

— С European Aquatics вопрос закрылся не так давно. Буквально на прошлой неделе их руководство впервые публично высказалось за контакт с российской стороной. Важный для вас момент? Речь идет даже о встрече в России.

— Руководство European Aquatics в открытой форме не хандрит по отношению к нам и не видит в нас антагонистов. Это заслуга Дмитрия Аркадьевича. Его знают как человека слова, человека, разбирающегося в спортивной мировой и европейской политике. С их стороны мы пока видим только и исключительно открытый позитив. Но если говорить о Польше, как стране проведения чемпионата Европы, тут, скорее, ассиметрично сработала политическая машина.

Мы постоянно в контакте с европейской федерацией, мы в хороших отношениях, несмотря на то, что мы для них новые лица. Нам этот притирочный период важно пройти и мы зовем зарубежных коллег к себе в гости, демонстрируем своим отношением и результатом переговоров, что являемся людьми, хранителями олимпийской хартии. Спорт для нас не инструмент влияния. Они это осознают, воспринимают положительно и готовы еще больше открыть нам двери, — сказал Габдуллин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
