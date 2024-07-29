Чикунова получит 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России. Она превзошла результат Смит, которая победила на Олимпиаде-2024

Теги плавание сборная России жен Кубок России сборная ЮАР жен Олимпиада-2024 Евгения Чикунова Татьяна Смит(Шонмакер) Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова заработала 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России.

Чикунова на дистанции 100 м брассом показала результат 1.05,26. 

Сегодня представительница ЮАР Татьяна Смит выиграла золото на Олимпиаде в Париже, проплыв аналогичную дистанцию за 1.05,28. 

Ранее Всероссийская федерация плавания пообещала российским спортсменам выплату в размере 2 миллионов рублей, если они превзойдут на Кубке России результаты победителей Олимпиады-2024. 

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50 комментариев
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Мне кажется ничего не способно компенсировать медали олимпийских игр
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А то,что чемпионка в предварительном заплыве и полуфинале показала 1.05,00,как я понимаю,не считается.
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хочу заметить, что утверждение о медленной и быстрой воде не имеют под собой почвы. Иначе регистрация рекордов не имела бы юридических оснований. А вот волна, которая идёт от соперника, плывущего рядом, имеет существенное влияние. И всё равно утверждать, что условия различны, я бы не стал. А вот вопрос психологического давления, я бы не игнорировал. Разница в классе между Чикуновой и тех, кто за её спиной огромна. А Смит, даже несмотря на результаты предварилки и полуфинала не гарантировали ей победу. С другой стороны Чикунова боролась с своими лучшими секундами и справилась.
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Ответ Геннадий Туник
А то,что чемпионка в предварительном заплыве и полуфинале показала 1.05,00,как я понимаю,не считается.
в финале не считается. а ты догадлив
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Олимпийские чемпионы на территории Московской области.
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Автолюбители, подскажите, на Ладу Весту то хватит хоть?
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Ответ selso99
А результаты в лыжах, биатлоне тоже зимой будем сравнивать? И ничего, что всем очевидно, что олимпийский бассейн медленный. Отличная компенсация Чикуновой за лояльность.
медленный и печальный? или в него воду с сены загребают, органика всякая плыть мешает?
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Ответ Дмитрий Воронцов
Автолюбители, подскажите, на Ладу Весту то хватит хоть?
На велосипед хороший хватит
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Ответ Max Volkov
миллионы сидят, братан. лично расстрелянных путиным. за лайк, за подписку, за все хорошее.
Да не, ну что вы, какое отношение Путин имеет к этому всему. Добрый дедушка о мире мечтает. Какие там миллионы, тех кто не сможет больше спортом заниматься. Это только патриоты кричат, что у соседей жители кончаются. А так Путин добрый. Да и миллионом меньше людей на земле, не сильно заметно. Вот если бы Израиль, да если бы даже в 50 раз меньше, мы бы сразу заметили. Мы далеко глядим, потому что высоко сидим.
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Чемпион Олимпиады навсегда останется в истории.
Так что сравнивать здесь нечего.
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Плыть на первенстве очень большого села или на ОИ это, как говорится, две большие разницы. Но 2 ляма не пахнут.
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0.5 млн тому кто сидит с секундомером и рекорд обеспечен.
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Но она не проплыла на ОИ и это ее выбор. Кому-то деньги, кому-то золото Олимпиад и место в истории плавания.
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Результаты в разной воде невозможно сравнивать. Да и уровень соперниц, которые плывут возле тебя и воду поднимают, не сравнить с теми, кто далеко за спиной
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Ответ VMX1389
Хватит, но наше государство реально г.....ы могли бы хоть временно скинуть пошлины и утильсбор, могли бы хоть цены тогда понизить за счёт японских и американских авто с аукционов, нет нам наша власть предлагает брать АвтоВАЗ от 1,2 млн за Гранту, и Китайцев от 3 млн рублей....
Нельзя не согласиться. Очень это печально.
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Вообще-то на ОИ плывут не за рекорд, а за золото. Чемпионке, вероятно, глубоко фиолетово, что где-то еще проплыли быстрее. В свое время Борзов взял два золота ОИ, обойдя американцев в спринте, хотя у себя те бежали быстрее.
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Ответ <Inter>
Мне кажется ничего не способно компенсировать медали олимпийских игр
А вы бы сами что выбрали 2 млн и другие не мелкие призы на всех стартах или клеймо предателя и риски больше не плавать в РФ? А медаль на ОИ не гарантирована. Думаете она сама отказалась? Борцы и прочие сами? Верите в свободную Россию? Только что статью читал, сколько людей сидит, за мелочь, за лайк, за ценник, и сроки 7-10 лет. А тут будут цацкаться? Не посадят конечно, но в комарика и жертву поиграют.
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Ответ Lol Ko
Нельзя не согласиться. Очень это печально.
Просто нагорело дружище, сам в поисках авто, обидно просто,как наши чинуши наживаются на простых работягах, и японца нормального не купить сейчас..........
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Ответ Дмитрий Воронцов
Автолюбители, подскажите, на Ладу Весту то хватит хоть?
Хватит, но наше государство реально г.....ы могли бы хоть временно скинуть пошлины и утильсбор, могли бы хоть цены тогда понизить за счёт японских и американских авто с аукционов, нет нам наша власть предлагает брать АвтоВАЗ от 1,2 млн за Гранту, и Китайцев от 3 млн рублей....
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Интересно её мнение на счёт этого. Готова ли она обменять олимпийское золото на прирастание регионами
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Ответ Jannichki Moyer
несерьёзно, Жень. на своем местечковом кубке, со своим быстрым бассейном, без соперниц топ-уровня, без малейшего давления, а только с местечковыми дилетантами у тебя далеко в хвосте, да еще и со "своими" судьями и организаторами, вообще много чего можно сделать и выиграть, сама понимаешь. обменяла медаль ОИ на 2 лимона рублей. ну такое. Губерниев тебе уже как-то отписал, что проверку на сообразительность ты не прошла. Дима был прав.
Да не.Можно и в обратку аргументы.К этому Кубку явно не так мотивировано готовилась как если бы знала что в Париж поедет.Чистый бассейн конечно в плюс,но то что без конкуренции минус для результата.....и .т.п.
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Ответ Геннадий Туник
А то,что чемпионка в предварительном заплыве и полуфинале показала 1.05,00,как я понимаю,не считается.
Ну для Империалистическо-шовинистической пропаганды России не считается, завтра по телеку будут говорить про то что в финале обыграли всех .....
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хорошее вознаграждении, за хороший результат без волн.
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Звание Олимпийский Чемпион - навеки. 2 миллиона можно потратить за вечер допинга)
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Ответ arbatskaalinia
Не её. Всех сильнейших заворачивали. Моку победы россиян по яйцам бьют.
Write больше. Медведев преспокойно играет на Олимпиаде. Чикунова сама сказала, что отказалась от Олимпиады, возможность попасть у нее была.
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Променяла Олимпийское золото на фантики. Спортсмены никогда интеллектом не отличались (
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Молодец, доказывает еще раз глупость политического решения МОК
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Чемпион Олимпиады навсегда останется в истории. Так что сравнивать здесь нечего.
Сколько патетики... Прямо для истории все стараются )
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Ответ Dizzod
0.5 млн тому кто сидит с секундомером и рекорд обеспечен.
Специально для малолетних экспердов - оф.время считается электронной системой.
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Ответ papa buba diop
Звание Олимпийский Чемпион - навеки. 2 миллиона можно потратить за вечер допинга)
Шопинга, сцуко парсер
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