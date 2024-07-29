Чикунова получит 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России. Она превзошла результат Смит, которая победила на Олимпиаде-2024

Пловчиха Евгения Чикунова заработала 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России.

на дистанции 100 м брассом показала результат 1.05,26.

Сегодня представительница ЮАР Татьяна Смит выиграла золото на в Париже, проплыв аналогичную дистанцию за 1.05,28.

Ранее Всероссийская федерация плавания пообещала российским спортсменам выплату в размере 2 миллионов рублей, если они превзойдут на Кубке России результаты победителей Олимпиады-2024.