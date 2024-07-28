Олимпиада-2024. Плавание. Маршан, Попович, Смит показали лучшее время в квалификации, Кинг и Мейлутите отобрались в полуфинал

28 июля на Олимпиаде в Париже пройдут квалификационные заплывы в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

28 июля

Квалификация

Начало заплывов – 12:00 по московскому времени.

Мужчины

200 м, вольный стиль

Лучшее время показал Давид Попович из Румынии – 1.45,65. Второй результат – у литовца Данаса Рапшиса (1.45,91), третий – у бельгийца Лукаса Хенво (1.46,04)

400 м, комплекс

Француз Леон Маршан проплыл с лучшим результатом – 4.08,30. Второе время у Макса Литчфилда из Великобритании (4.09,51), третий результат у представителя Японии Даия Сету (4.10,92).

100 м, спина

Лучшее время – у венгерского пловца Хуберта Коша (52,78), второй результат у Питера Кутце из ЮАР (52,90), третий – у Апостолоса Христу из Греции (52,95). Американец Райан Мерфи квалифицировался в полуфинал с 4-м временем (53,06), Хантер Армстронг из США – с 9-м (53,34).

Женщины

100 м, брасс

Татьяна Смит из ЮАР показала лучший результат в квалификации – 1.05,00. Второе время у Тан Цяньтин из Китая – 1.05,63. Третий результат у ирландки Моны Макшерри (1.05,74). Американка Лилли Кинг отобралась в полуфинал с пятым временем (1.06,10), представительница Литвы Рута Мейлутите – с десятым (1.06,34).

200 м, вольный стиль

Участницы: Молли О’Каллахан (Австралия), Ариарне Титмус (Австралия).

Вечерняя сессия

Полуфиналы

Мужчины

100 м, спина

22:37

Женщины

100 м, брасс

22:15

200 м, вольный стиль

23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.