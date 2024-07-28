Олимпиада-2024. Плавание. Маршан, Попович, Смит показали лучшее время в квалификации, Кинг и Мейлутите отобрались в полуфинал

Теги плавание результаты Олимпиада-2024 Водные виды

28 июля на Олимпиаде в Париже пройдут квалификационные заплывы в плавании.

Плавание

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

28 июля

Квалификация

Начало заплывов – 12:00 по московскому времени. 

Мужчины

200 м, вольный стиль

Лучшее время показал Давид Попович из Румынии – 1.45,65. Второй результат – у литовца Данаса Рапшиса (1.45,91), третий – у бельгийца Лукаса Хенво (1.46,04)

400 м, комплекс

Француз Леон Маршан проплыл с лучшим результатом – 4.08,30. Второе время у Макса Литчфилда из Великобритании (4.09,51), третий результат у представителя Японии Даия Сету (4.10,92).

100 м, спина

Лучшее время – у венгерского пловца Хуберта Коша (52,78), второй результат у Питера Кутце из ЮАР (52,90), третий – у Апостолоса Христу из Греции (52,95). Американец Райан Мерфи квалифицировался в полуфинал с 4-м временем (53,06), Хантер Армстронг из США – с 9-м (53,34).

Женщины

100 м, брасс

Татьяна Смит из ЮАР показала лучший результат в квалификации – 1.05,00. Второе время у Тан Цяньтин из Китая – 1.05,63. Третий результат у ирландки Моны Макшерри (1.05,74). Американка Лилли Кинг отобралась в полуфинал с пятым временем (1.06,10), представительница Литвы Рута Мейлутите – с десятым (1.06,34). 

200 м, вольный стиль 

Участницы: Молли О’Каллахан (Австралия), Ариарне Титмус (Австралия). 

Вечерняя сессия

Полуфиналы

Мужчины

100 м, спина 

22:37

Женщины

100 м, брасс 

22:15

200 м, вольный стиль 

23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

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62 комментария
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Два китайца включая разрекламированного Пана даже в полуфинал не попали. Без допинга как-то не идет)
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Ответ Hardy
Я думал они уже закончили давно, а тут такие флэшбеки из 2012 и 2016)
Руте всего 27 лет.
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Жду медаль от Руты.
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Ответ Антон Князев
Два китайца включая разрекламированного Пана даже в полуфинал не попали. Без допинга как-то не идет)
У Пана хорошо идет 100 м. Вчера плыл 46.92 с места. Это пока второй результат сезона после Поповича 46.88. Наверное, будет там претендовать на золото.
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Две литовки, беларуска и Горбенко вечером в брассе. Будет за кого поболеть
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Ответ Антон Князев
Мерфи последние 15 метров купался, форма отличная.
Армстронг тоже что то купался хотя мог и более уверенно проходить. Правда он может еще от вчерашнего заплыва не отошел в эстафете.
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Ответ стоун
а где Мерфи? закончил что-ли
Нет, недавно новую часть " Полицейский из Беверли Хиллз" сняли, он в главной роли..
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шапочку что-0ли потеряли
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Ответ Антон Князев
Сомневаюсь что и там выиграет, Есть Поповичи, Чалмерс, оба американца.
Посмотрим. Вчера, в финале эстафеты, американец с места показал 47,67 против китайского 46.92. Насчет Чалмерса сомневаюсь. Китаец его сделал легко в очном противостоянии в полуфинале эстафеты. Пока получается Попович против китайца.
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Ответ Антон Князев
Но реально бассейн гавно, во всех видах результаты низкие.
он может не лучший. Но проблема не только в нем.
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Ответ Антон Князев
Но реально бассейн гавно, во всех видах результаты низкие.
Реально у тебя все плохо. Жизнь такая?
По факту вчера ребята на 400м шли быстрее мирового рекорда. Но не дотянули.
Бассейн в этом виноват?
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Ну тогда что не так с бассейном? Только второй день начался, вы уже в этот бассейн навалили кучу... :)
Я ж писал 100 раз, глубина маленькая. Всего 2 метра с копейками а нормальная глубина 3 метра. Из-за этого волн много слишком.
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Ответ Stanislav Tokarev
А что такого?
Я думал они уже закончили давно, а тут такие флэшбеки из 2012 и 2016)
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Ответ Lina Starkova
Руте всего 27 лет.
Так она разве не завершала? Её же долго не было. Вот и удивился.
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Ответ Stanislav Tokarev
Ну Юлька 4 Олимпиады отплавала, а им что мешает?)
Юлька одна такая на всех)
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Ответ Hardy
Так она разве не завершала? Её же долго не было. Вот и удивился.
Отсиживала за допинг.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Реально у тебя все плохо. Жизнь такая? По факту вчера ребята на 400м шли быстрее мирового рекорда. Но не дотянули. Бассейн в этом виноват?
На 400 такой МР что поначалу всегда идут быстрее. Бидерман при установлении МР последние 200 проплыл быстрее чем первые что бывает крайне редко.
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Ответ Антон Князев
На 400 такой МР что поначалу всегда идут быстрее. Бидерман при установлении МР последние 200 проплыл быстрее чем первые что бывает крайне редко.
Ну тогда что не так с бассейном?
Только второй день начался, вы уже в этот бассейн навалили кучу... :)
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Ответ tai65pan@yandex.ru
Как понять НАШЛИ?
На венгерских сайтах писали, команда приехала в Париж, а Милака нет. Его тренер говорит, что не знает где тот.
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Ответ Антон Князев
Я ж писал 100 раз, глубина маленькая. Всего 2 метра с копейками а нормальная глубина 3 метра. Из-за этого волн много слишком.
Только олимпийский чемпион Токио занял бы в Париже 7 место.
На чемпионате мира в прошлом году Мартенс проплыл медленнее, чем здесь.

Я пока не вижу повода ныть по поводу бассейна, кроме вашего вечного какашкометания в сторону Запада.
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Ответ стоун
пипец тормоз комментатор в вк ничего не понял, а там какой-то предмет из бессейна убирали
Что за предмет, утёнка для ванны? 😁
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Ответ стоун
кто-то плавки потерял, но не сразу заметили
Главное чтобы он сам сразу заметил..😁
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Ответ Cube Litening C:68X
Нет, недавно новую часть " Полицейский из Беверли Хиллз" сняли, он в главной роли..
я уже старые не помню, пересмотреть что-ли перед последней
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Ответ стоун
я уже старые не помню, пересмотреть что-ли перед последней
Можно..😁👌
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Ответ Stanislav Tokarev
Все это отговорки для бедных. Нейтральный статус могли получить все. Не получили. Виноваты сами
могли и не получить, но они даже не пытались
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Вчера с опозданием почему то трансляция началась. Начало было в 21.25, а трансляцию дали минут через 20-30. Только у меня так?
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Кинг, Мейлутите?!🤯
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оба китайца вылетели
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Степанович уже не тянет на полуфинал
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Нехило Танюха промчалась в квале.
И цифры красивые.
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