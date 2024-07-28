Олимпиада-2024. Плавание. Маршан, Попович, Смит показали лучшее время в квалификации, Кинг и Мейлутите отобрались в полуфинал
28 июля на Олимпиаде в Париже пройдут квалификационные заплывы в плавании.
Плавание
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
28 июля
Квалификация
Начало заплывов – 12:00 по московскому времени.
Мужчины
200 м, вольный стиль
Лучшее время показал Давид Попович из Румынии – 1.45,65. Второй результат – у литовца Данаса Рапшиса (1.45,91), третий – у бельгийца Лукаса Хенво (1.46,04)
400 м, комплекс
Француз Леон Маршан проплыл с лучшим результатом – 4.08,30. Второе время у Макса Литчфилда из Великобритании (4.09,51), третий результат у представителя Японии Даия Сету (4.10,92).
100 м, спина
Лучшее время – у венгерского пловца Хуберта Коша (52,78), второй результат у Питера Кутце из ЮАР (52,90), третий – у Апостолоса Христу из Греции (52,95). Американец Райан Мерфи квалифицировался в полуфинал с 4-м временем (53,06), Хантер Армстронг из США – с 9-м (53,34).
Женщины
100 м, брасс
Татьяна Смит из ЮАР показала лучший результат в квалификации – 1.05,00. Второе время у Тан Цяньтин из Китая – 1.05,63. Третий результат у ирландки Моны Макшерри (1.05,74). Американка Лилли Кинг отобралась в полуфинал с пятым временем (1.06,10), представительница Литвы Рута Мейлутите – с десятым (1.06,34).
200 м, вольный стиль
Участницы: Молли О’Каллахан (Австралия), Ариарне Титмус (Австралия).
Вечерняя сессия
Полуфиналы
Мужчины
100 м, спина
22:37
Женщины
100 м, брасс
22:15
200 м, вольный стиль
23:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
По факту вчера ребята на 400м шли быстрее мирового рекорда. Но не дотянули.
Бассейн в этом виноват?
Только второй день начался, вы уже в этот бассейн навалили кучу... :)
На чемпионате мира в прошлом году Мартенс проплыл медленнее, чем здесь.
Я пока не вижу повода ныть по поводу бассейна, кроме вашего вечного какашкометания в сторону Запада.
И цифры красивые.