Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»

Теги плавание сборная России жен Париж-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова не жалеет о том, что отказалась ехать на Олимпиаду-2024.

— Самый главный вопрос. Женя, вы не жалеете?

— Нет.

— То есть ни разу не пожалели о том, что вы решили не ехать на Олимпиаду?

— Ни разу. Меня спрашивают, не передумала ли я, но для меня ситуация никак не изменилась. Я уже говорила, что считаю эти критерии по допуску неприемлемыми. И нет, я не передумала.

Если кто-то считает, что я могла бы передумать из-за предложенных призовых, из-за того, что другие решили пройти этот путь и выступить на Олимпиаде… Но я ведь принимала решение, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу своих убеждений относительно той самой системы допуска, а не из-за каких-то других факторов.

— Вы говорили с тренером о происходящем?

— Да, мы говорили с Виттой Владимировной (Новожиловой), но исключительно о том, что сейчас много новостей на эту тему,  я обозначила, что все это никак не влияет на мое решение. Она сказала: «Я уважаю это, давай работать дальше».

— Много новостей — это в том числе про 5 миллионов призовых от вашего родного Санкт-Петербурга?

— Меня эта информация несколько удивила. Но опять же, это ведь не фактор для меня. Все это никак на меня не повлияло. Решение по участию в Олимпиаде — это не про деньги.

— Что ответите всем, кто говорит «станет старше — пожалеет».

— Что я могу тут сказать? Вот стану старше, тогда и увидим. Ситуация с нашим допуском длится уже довольно долго, на протяжении всего этого периода, думая о международной ситуации и обо всем этом в целом, я считаю, что приняла взвешенное решение. Оно обдумывалось тысячу раз.

— Вы чувствуете давление из-за своего решения?

— Я это сильно ощущаю, особенно на протяжении последнего месяца. И абстрагироваться от этого тяжело. Но было бы тяжелее, если бы о своем решении я сожалела. А так... Да, давление присутствует, но я продолжаю работать.

Разумеется, психологически в этой ситуации непросто, но нужно уметь с ним (давлением) справляться. Мы вернемся на международную арену, давление будет еще больше.

— У вас много болельщиков. Что вы скажете тем, кто до сих пор надеется на ваше участие в Олимпийских играх?

— Скажу всем спасибо за поддержку, у меня почему-то есть внутренняя уверенность, что мое время еще придет. И, конечно, всех приглашаю на финал Кубка России! – рассказала мировая рекордсменка на 200 м брассом.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сегодня я принял взвешенное решение и пошел на работу.
Жалею о своем выборе.
+29
-4
+25
что же там в за " духовные и моральные приоритеты" такие, которые не позволяют поехать на Олимпиаду?))
+15
-6
+9
Ввбор ее, конечно , но Имхо - зря. За 4 года ооочень многое может поменяться в раскладе сил в мировом плаванье. Не факт что будут шансы на медаль золотую такими же как сейчас, например. А олимпийский чемпион ты на всю жизнь, в текущих же условиях вообще если кто то привезет золото то будет героем.
+12
-4
+8
Это её выбор.
+11
-3
+8
Выбор каждого нужно уважать.
+8
-3
+5
Я не жалею ни о чём, Осел фундамент,крепок дом.....
+5
-3
+2
Это ее выбор, безусловно. Решила назло маме уши отморозить - пожалуйста. Другое дело, что теперь о ней из каждого утюга вещают и чуть ли не героиню делают. Какое время, такие и герои.
+10
-8
+2
Ответ Виктор Иванович
Сегодня я принял взвешенное решение и пошел на работу. Жалею о своем выборе.
Больничный нужно было взять
+2
0
+2
Чикунова на всю голову…
+7
-5
+2
От какой партии баллотироваться будет?
+8
-6
+2
вот молодец. такая молодая, а уже знает, что главный пьедестал - это кресло в думе.
+5
-3
+2
А. Канчельскис в 1994 считал примерно в том же ключе - игрок МАнчестер Юнайтед , чемпион Англии, обязательно ещё сыграю на ЧМ

Увы получилось иначе

И потом в интервью спустя много лет сказал - что нужно было поменять своё решение
+3
-2
+1
Женя, как говорится, бог тебе судья....
+1
0
+1
Пчела отказалась от меда...
+2
-2
0
1000 раз взвешивала: теперь сомнений не осталось. Понятно? Наконец найдено лекарство от нерешительности. Не семь раз отмерь, а тысячу.
+1
-1
0
Фанайди - Да.
Олимпиаде - Нет.
К - Культура.
0
0
0
Выбрала деньги
+5
-5
0
Ответ metall501
что же там в за " духовные и моральные приоритеты" такие, которые не позволяют поехать на Олимпиаду?))
Гос дума для патриотки замаячит теплым креслом
+4
-4
0
Ответ metall501
что же там в за " духовные и моральные приоритеты" такие, которые не позволяют поехать на Олимпиаду?))
Халявная зарплата члена сборной...
Госдума...
Печеньки от федерации
+3
-3
0
Ответ Mister Heisenberg
Гос дума для патриотки замаячит теплым креслом
госдума не резиновая- там для всех отказников от Олимпиады мест не хватит!) да и у нынешних депутатов дети есть пока не пристроенные!) плюс новая элита появилась!
проще Стать олимпийской чемпионкой, чем депутаткой госдумы
+1
-1
0
Ответ metall501
что же там в за " духовные и моральные приоритеты" такие, которые не позволяют поехать на Олимпиаду?))
Не раскачивайте скрепы!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий