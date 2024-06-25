«Ефимова не сдалась в сложной ситуации. Про такую историю надо снимать фильмы». Коновалов о попытке пловчихи отобраться на Олимпиаду

Никита Коновалов считает, что об истории Юлии Ефимовой нужно снимать кино.

В июне шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова получила нейтральный статус. Она выступила на чемпионате Багамских островов, где пыталась отобраться на Олимпиаду-2024, но не выполнила норматив.

«Юля в любом случае попыталась, проявила характер. Ее не напугали нейтральный статус, долгий перелет, сложные климатические условия. Она восхищает и мотивирует многих подростков не сдаваться.

Да, ей нечего терять. Она не держится за стипендию в сборной, как другие пловцы. Но мы прекрасно понимаем, что в жизни много чего может мешать, многие люди опускают руки при мелочах.

Юля не сдалась в сложной ситуации. Да, не получилось, но смысл не всегда в этом. Про такую историю надо снимать фильмы! А не про то, что у нас обычно снимают и приукрашивают все только в светлых тонах», – сказал серебряный призер ЧМ-2009 Коновалов.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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