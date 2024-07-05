WADA: «С разочарованием узнали, что Минюст США расследует дело китайских пловцов. Сообщения об этом подтверждают беспокойство насчет «акта Родченкова»

Теги допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Политика Водные виды

WADA разочаровано решением США расследовать допинг-дело китайских пловцов.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что исполнительный директор Международной федерации плавания (World Aquatics) Брент Новицк был вызван в суд в качестве свидетеля.

В апреле текущего года стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

«WADA с разочарованием узнало, что Министерство юстиции США сейчас расследует дело 23 пловцов от 2021 года. На данный момент WADA не получало никаких контактов или запросов от правоохранительных органов США.

Публичные сообщения об этом расследовании подтверждают беспокойство, широко выраженное международным сообществом насчет принятия «акта Родченкова», в соответствии с которым США претендуют на осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции в отношении участников глобальной антидопинговой системы.

WADA тщательно рассмотрело дело китайских пловцов, проконсультировалось с научными и юридическими экспертами и в конечном итоге определило, что оно не в состоянии оспаривать сценарий загрязнения, так что апелляция не является обоснованной.

Руководствуясь наукой и консультациями экспертов, мы придерживаемся этого добросовестного решения, несмотря на неполные и вводящие в заблуждение новостные сообщения, на которых, по-видимому, основано это расследование», – заявили в пресс-службе WADA.

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25 комментариев
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Теперь понятно, кто на самом деле, рулит мировым спортом? Вы думали ВАДА? А вот ... вам! Это минюст США! Занавес...
+49
-13
+36
интересно, что же такого сделали китайцы ваде, что она так выгораживает откровенный залёт?
+35
-4
+31
Ответ Александр Кудрявцев
Вада тут не причём. Минюст всем и всеми командует 😏😏😏
решение о том, что китайцы могут массово жрать триметазидин приняла именно вада
+22
-1
+21
И доллар съесть и на юань сесть (WADA)
+20
0
+20
Единственный выход – исключить США из международного спорта за вмешательство государства в деятельность антидопинговых организаций. Не будет американских спортсменов на стартах – не будет и повода для преследований по «акту Родченкова».
P. S. Шучу, конечно) Ясное дело, что амеры дадут по башке своим лакеям из WADA))
+22
-2
+20
Я бы на месте руководства ВАДА уже прикидывал детали досудебной сделки, типа признать вину и сесть на 5 лет, что-бы не получить 175 лет.
+16
0
+16
Ответ Vadim Medvedev
интересно, что же такого сделали китайцы ваде, что она так выгораживает откровенный залёт?
Просто в ВАДЕ думали, что истина в последней инстанции принадлежит им, а выяснилось что есть и другие претенденты ...
+7
0
+7
США мировой гегемон кто бы что не говорил, и клали они на международные институты большой и толстый
+10
-4
+6
Ответ Александр Кудрявцев
Вада тут не причём. Минюст всем и всеми командует 😏😏😏
Вы новость задом наперед читаете?
ВАДА отпустила китайцев с допингом, а у вас всем рулит минюст
+7
-1
+6
Ответ Дэн Селедкин
Теперь понятно, кто на самом деле, рулит мировым спортом? Вы думали ВАДА? А вот ... вам! Это минюст США! Занавес...
Ну ты как у анекдоте ) на третий день наш брат «зоркий глаз» заметил, что нет одной стены, так мы и сбежали )))
+9
-3
+6
Гегемон претендует на мировое господство и сносит всё, что не может поставить под прямой контроль? Вот же неожиданность!
+7
-3
+4
Ахахаха!
+3
0
+3
Ответ Тумбочка Тевеса
Комментарий скрыт
Это каких российских допингистов российский суд признал олимпийскими чемпионами?
+3
0
+3
Ответ Мишаня Кашников
США мировой гегемон кто бы что не говорил, и клали они на международные институты большой и толстый
Так-то оно так, но с китайцами так просто как с Россией не получится. На Китай особо не положишь)))
+2
0
+2
Ответ Тумбочка Тевеса
Комментарий скрыт
Да-да... юрисдикция московского суда распространятся на спортсменов из России, юрисдикция ВАДА на спортсменов всего Мира, а юрисдикция минюста США на все что есть в США, в том числе и ВАДА... Включаем остатки способностей мыслить и строим убойную логическую цепь ...
+3
-1
+2
Поздно WADA пить Боржоми
+1
0
+1
Тот случай, когда "Держи вора" кричит тот, у кого самого рыло в пуху. Своих бы сборников проверили, а не за другими смотрели. Полосатая сборная аллергиков и асматиков, вынуженных принимать запрещенные в спорте медицинские препараты исключительно по медицинским назначениям.
+2
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Ответ Мишаня Кашников
США мировой гегемон кто бы что не говорил, и клали они на международные институты большой и толстый
Не совсем так. Они их контролируют для обслуживания своих интересов. А если вдруг где-то что-то идет не так, тогда второй вариант вступает в действие - действительно кладут )))
+2
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Ответ Vadim Medvedev
решение о том, что китайцы могут массово жрать триметазидин приняла именно вада
Ну так ВАДА, как оказалось, принимала также решение, что американские сборные вообще не подлежат допинг-тестированию.
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Ответ Vadim Medvedev
интересно, что же такого сделали китайцы ваде, что она так выгораживает откровенный залёт?
Как что? Китай сейчас многое дает спорту, топовые спортсмены, Крупнейшая мировая страна по населению, огромные трансляции и т.д. Терять такие рынки никто не захочет
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Тут два варианта, и на оба мне плевать.
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