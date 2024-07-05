WADA: «С разочарованием узнали, что Минюст США расследует дело китайских пловцов. Сообщения об этом подтверждают беспокойство насчет «акта Родченкова»

WADA разочаровано решением США расследовать допинг-дело китайских пловцов.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что исполнительный директор Международной федерации плавания (World Aquatics) Брент Новицк был вызван в суд в качестве свидетеля.

В апреле текущего года стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

«WADA с разочарованием узнало, что Министерство юстиции США сейчас расследует дело 23 пловцов от 2021 года. На данный момент WADA не получало никаких контактов или запросов от правоохранительных органов США.

Публичные сообщения об этом расследовании подтверждают беспокойство, широко выраженное международным сообществом насчет принятия «акта Родченкова», в соответствии с которым США претендуют на осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции в отношении участников глобальной антидопинговой системы.

WADA тщательно рассмотрело дело китайских пловцов, проконсультировалось с научными и юридическими экспертами и в конечном итоге определило, что оно не в состоянии оспаривать сценарий загрязнения, так что апелляция не является обоснованной.

Руководствуясь наукой и консультациями экспертов, мы придерживаемся этого добросовестного решения, несмотря на неполные и вводящие в заблуждение новостные сообщения, на которых, по-видимому, основано это расследование», – заявили в пресс-службе WADA.

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