Глава USADA: «Неповиновение WADA показывает, что они сбились с пути. Конгресс США уже сократил финансирование организации на 2025 год»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Трэвис Тайгерт Водные виды

Палата представителей конгресса США сократила финансирование WADA на 2025 год.

Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт. 

В апреле текущего года стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

После этого USADA обвинило WADA и CHINADA в сокрытии информации. 

«Печально, что WADA отказывается дать показания под присягой и прячется за заявлениями в прессе, посредством которых нападает и уклоняется, и до сих пор не может ответить на вопрос: почему было допущено сокрытие 23 положительных допинг-тестов. 

Их неповиновение и нагнетание страха только еще больше показывают, что они сбились с пути лидеров, и, хотя это и душераздирающе, им некого винить, кроме самих себя, за нанесение ущерба глобальной антидопинговой системе.

Система WADA подвела как китайских спортсменов, так и спортсменов со всего мира.

Когда финансирующие страны расследуют нецелевое использование долларов налогоплательщиков, это не политика, это называется подотчетностью.

Угрозы WADA в адрес США следует рассматривать как то, чем они являются: не более чем отчаянная попытка подавить правду.

Палата представителей конгресса США уже сократила финансирование WADA на 2025 год, и хотя это не последний шаг, лидерам WADA пора выйти из своей «эхо-камеры» и понять, что их стратегия запугивания и уклонения не работает», – приводит слова Тайгерта сайт USADA.

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Георгий Большаков
А на спортсе нам рассказывали, что WADA - независимая организация
Зависимость от США - единственная подлинная форма независимости!
+77
-2
+75
Ну он прям открытым текстом заявляет о зависимости ВАДА от США...
+79
-7
+72
А на спортсе нам рассказывали, что WADA - независимая организация
+63
-1
+62
Неповиновение :)
Прямо феодальный строй )))
И ВАДА - простой вассал )))
+42
-1
+41
А местные фанаты Дудя тут много лет доказывали, что WADA это независимая, беспристрастная и честнейшая организация🤣
+39
-3
+36
Ответ Георгий Большаков
А на спортсе нам рассказывали, что WADA - независимая организация
Спортс и за окраиной следит и радуется больше, чем за Россией, такие уж там люди.
+38
-6
+32
Сожрите друг друга!
+22
-1
+21
🤣
+22
-2
+20
Наносит ущерб мировой допинговой системе только Юсада.

Вада тоже наносит, но она паразитирует, а Юсада прямой вредитель)))
+16
-2
+14
Неповиновение...
Откровенно.
+11
-1
+10
Напоминает шантаж и санкции США против МУС, только не сейчас, а ещё 6-7 лет назад. И так понемногу это становится принимаемым порядком вещей.

Жабогадюкинг (с)
+9
0
+9
Уже и не скрывают
+9
0
+9
Вот как давить надо.Будете без финансов.Спорт ведь вне политики.Наверное здесь другое.
+8
0
+8
«Их неповиновение»??? Кому? USADA?
+8
0
+8
Постойте! Нам ведь рассказывали, что WADA самая независимая из независимых организаций в мире спорта, что независимее WADы только Евросоюз, да и то, только на пол-шишечки, а тут оно вон оно что...

П.С. Скоро скажет, что его не так поняли, вырвали из контекста, и это Российская пропаганда. Это ведь так работает, да?
+9
-1
+8
Ответ Metalloid
Спортс и за окраиной следит и радуется больше, чем за Россией, такие уж там люди.
А теперь и за горной страной с хинкалями
+8
-1
+7
прям чипсы бери и смотри как грызутся эти упыри
+5
0
+5
А наши, наверное сдуру, до сих пор платят взносы. Или вернее пытаются заплатить. ВАДА, погрязшая в взятках и политике, пора разогнать. Нужна просто и тупо независимая ни от кого организация. Хотя в современном мире это утопия.
+6
-1
+5
Ждём независмого и честного мнения от товарища Родченкова.
+5
0
+5
Ответ Георгий Большаков
А на спортсе нам рассказывали, что WADA - независимая организация
Сейчас бы Медведя послушать. Ржачный блог был.
+4
0
+4
Круто)) Вот такой банкет мне по душе))
Не останавливайтесь! Продолжайте!
+5
-1
+4
"Неповиновение" - это от души. Просто прекрасно.
+4
0
+4
Нихера себе. Вот так, в открытую.
+3
0
+3
понятно, ВАДА значит должна повиноваться США
+3
0
+3
Маски сброшены...
+3
0
+3
Ответ Клименко
Комментарий удален модератором
Ну а тебе 8 Родченковых из 10, за такую наивность и отстирывание)
+4
-1
+3
Ответ Samuel L. Jackson
Вопрос. Что мешает нашим так себя вести? Так, как ведёт себя Америка - так и ведёт себя империя, вообще положив на всё, что против её интересов. А не блеет, типа "ну ничего, вернёмся на Олимпиаду через 10 лет, всем покажем, бубубу"
Что мешает? Глубоко периферийный статус.
Сами всё развалили и просрали, винить некого.
+4
-2
+2
Сейчас WADA своё СВО устроит
+2
0
+2
Ответ Клименко
Комментарий удален модератором
ну вобщем то же самое)
+2
0
+2
Ответ ivashka
Ну он прям открытым текстом заявляет о зависимости ВАДА от США...
Имеет смысл прочесть первоисточник — тут очень плохой перевод и неполный. Правильный «Отговорки», а не неповиновение.

И еще там обвинение WADA в попытке стравить США и Китай, вместо того, чтоб выполнять свою работу.
+6
-4
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий