Глава USADA: «Неповиновение WADA показывает, что они сбились с пути. Конгресс США уже сократил финансирование организации на 2025 год»

Палата представителей конгресса США сократила финансирование WADA на 2025 год.

Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

В апреле текущего года стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

После этого USADA обвинило WADA и CHINADA в сокрытии информации.

«Печально, что WADA отказывается дать показания под присягой и прячется за заявлениями в прессе, посредством которых нападает и уклоняется, и до сих пор не может ответить на вопрос: почему было допущено сокрытие 23 положительных допинг-тестов.

Их неповиновение и нагнетание страха только еще больше показывают, что они сбились с пути лидеров, и, хотя это и душераздирающе, им некого винить, кроме самих себя, за нанесение ущерба глобальной антидопинговой системе.

Система WADA подвела как китайских спортсменов, так и спортсменов со всего мира.

Когда финансирующие страны расследуют нецелевое использование долларов налогоплательщиков, это не политика, это называется подотчетностью.

Угрозы WADA в адрес США следует рассматривать как то, чем они являются: не более чем отчаянная попытка подавить правду.

Палата представителей конгресса США уже сократила финансирование WADA на 2025 год, и хотя это не последний шаг, лидерам WADA пора выйти из своей «эхо-камеры» и понять, что их стратегия запугивания и уклонения не работает», – приводит слова Тайгерта сайт USADA.