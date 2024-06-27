Глава USADA: «Неповиновение WADA показывает, что они сбились с пути. Конгресс США уже сократил финансирование организации на 2025 год»
Палата представителей конгресса США сократила финансирование WADA на 2025 год.
Об этом заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.
В апреле текущего года стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.
После этого USADA обвинило WADA и CHINADA в сокрытии информации.
«Печально, что WADA отказывается дать показания под присягой и прячется за заявлениями в прессе, посредством которых нападает и уклоняется, и до сих пор не может ответить на вопрос: почему было допущено сокрытие 23 положительных допинг-тестов.
Их неповиновение и нагнетание страха только еще больше показывают, что они сбились с пути лидеров, и, хотя это и душераздирающе, им некого винить, кроме самих себя, за нанесение ущерба глобальной антидопинговой системе.
Система WADA подвела как китайских спортсменов, так и спортсменов со всего мира.
Когда финансирующие страны расследуют нецелевое использование долларов налогоплательщиков, это не политика, это называется подотчетностью.
Угрозы WADA в адрес США следует рассматривать как то, чем они являются: не более чем отчаянная попытка подавить правду.
Палата представителей конгресса США уже сократила финансирование WADA на 2025 год, и хотя это не последний шаг, лидерам WADA пора выйти из своей «эхо-камеры» и понять, что их стратегия запугивания и уклонения не работает», – приводит слова Тайгерта сайт USADA.
Прямо феодальный строй )))
И ВАДА - простой вассал )))
Вада тоже наносит, но она паразитирует, а Юсада прямой вредитель)))
Откровенно.
Жабогадюкинг (с)
П.С. Скоро скажет, что его не так поняли, вырвали из контекста, и это Российская пропаганда. Это ведь так работает, да?
Не останавливайтесь! Продолжайте!
Сами всё развалили и просрали, винить некого.
И еще там обвинение WADA в попытке стравить США и Китай, вместо того, чтоб выполнять свою работу.