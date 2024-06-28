Китайское антидопинговое агентство: «USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок. Мы решительно отвергаем такой шаг»
В Китае заявили, что USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт неоднократно критиковал Всемирное антидопинговое агентсво (WADA) на фоне скандала с китайскими пловцами.
«Неповиновение WADA показывает, что они сбились с пути. Конгресс США уже сократил финансирование организации на 2025 год», – сказал Тайгерт накануне.
Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) выступило с заявлением по поводу критики со стороны американца.
«Последние заявления серьезно подорвали репутацию CHINADA, WADA и глобальной антидопинговой системы. Намерение USADA манипулировать этим делом в политических целях совершенно очевидно, что противоречит принципам честности, правосудия и неподкупности, которые, как утверждается, они отстаивают.
USADA стремится подорвать отлаженный мировой антидопинговый порядок, над созданием которого усердно работало антидопинговое сообщество, и встряхнуть или даже подорвать глобальную систему антидопингового управления, которая предназначена для того, чтобы одинаково служить спортсменам во всем мире. Мы решительно отвергаем такой шаг и выступаем против него.
Во время слушаний [в Конгрессе США] глава USADA говорил вне контекста, используя эмоциональную и политическую риторику и простые предубеждения, выступил с враждебными нападками на антидопинговую работу Китая, обвинил китайских спортсменов в преднамеренном применении допинга без какой-либо фактической основы и очернил CHINADA и Всемирное антидопинговое агентство за совместное «сокрытие» положительных тестов китайских пловцов.
Что касается запроса о пересмотре материалов дела, то его целью является незаконный доступ к информации, содержащейся в материалах дела, и несанкционированное раскрытие ее средствами массовой информации, включая New York Times и ARD, а затем формирование искаженных и вводящих в заблуждение выводов посредством так называемого обзора и расследования с уже предвзятым суждением с целью достижения цели – политизации дела.
Такой запрос, не имеющий под собой никаких правовых оснований, является нарушением Всемирного антидопингового кодекса и законных прав и интересов спортсменов. Мы никогда не примем запрос о публикации материалов дела, поданный USADA и некоторыми членами Конгресса США, и мы решительно выступаем против наглого запроса о возобновлении расследования», – заявили в CHINADA.
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Есть вероятность, что эта история "первая ласточка" в попытке развязать "антидопинговые санкции" против Китая, по аналогии с РФ.
Но китайцы жестко пресекли раскручивание истории очередной "охоты на ведьм", в отличие от наших спортивных чиновников.
Иначе ситуация могла пойти по уже отработанному сценарию - сначала отработка каких-то точечных историй с допингом, потом объединение всех случаев в единое расследование, дискредитация национального антидопингового агентства Китая (CHINADA), пересмотр результатов соревнований с участием китайских спортсменов, отъём наград, бан федераций и т.п.
Плавали, знаем :)
А то, что больше всех недовольно USADA как раз и подтверждает, кто заказчик данной "истории".
Это стимул для ВАДА.
Сти́мул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
Надо "топить" по одному.
Закончили с РФ - взялись за Китай.
Одновременно организовать два процесса по дискредитации национального спорта РФ (Родченко) и Китая было рискованно.
Китай, в отличие от наших "мягкотелых и немощных" мямлей, использует все средства, в том числе экономическое давление, чтобы защитить своих спортсменов.
Любое решение по одному из дел могло бы иметь прецедентный характер для другого. Т.е. оправдательное решение по делу Китая (а там другого быть не могло), вывело бы из под удара РФ.
И вообще тут даже вопрос не в том, принимают китайские/российские/рандомные спортсмены что-то или нет. Все принимают "фарму" различного рода, вопрос в том - может или не может государство этот процесс контролировать, а в случае сбоев системы - вывести спортсменов из под удара и защитить свои интересы.
Думаете в США не принимают?
Сёстр Вильямс видели?
Да у них бицуха больше моей и усы бреют чаще чем я.