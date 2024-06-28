В Китае заявили, что USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) неоднократно критиковал Всемирное антидопинговое агентсво (WADA) на фоне скандала с китайскими пловцами.

«Неповиновение WADA показывает, что они сбились с пути. Конгресс США уже сократил финансирование организации на 2025 год», – сказал Тайгерт накануне.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) выступило с заявлением по поводу критики со стороны американца.

«Последние заявления серьезно подорвали репутацию CHINADA, WADA и глобальной антидопинговой системы. Намерение USADA манипулировать этим делом в политических целях совершенно очевидно, что противоречит принципам честности, правосудия и неподкупности, которые, как утверждается, они отстаивают.

USADA стремится подорвать отлаженный мировой антидопинговый порядок, над созданием которого усердно работало антидопинговое сообщество, и встряхнуть или даже подорвать глобальную систему антидопингового управления, которая предназначена для того, чтобы одинаково служить спортсменам во всем мире. Мы решительно отвергаем такой шаг и выступаем против него.

Во время слушаний [в Конгрессе США] глава USADA говорил вне контекста, используя эмоциональную и политическую риторику и простые предубеждения, выступил с враждебными нападками на антидопинговую работу Китая, обвинил китайских спортсменов в преднамеренном применении допинга без какой-либо фактической основы и очернил CHINADA и Всемирное антидопинговое агентство за совместное «сокрытие» положительных тестов китайских пловцов.

Что касается запроса о пересмотре материалов дела, то его целью является незаконный доступ к информации, содержащейся в материалах дела, и несанкционированное раскрытие ее средствами массовой информации, включая New York Times и ARD, а затем формирование искаженных и вводящих в заблуждение выводов посредством так называемого обзора и расследования с уже предвзятым суждением с целью достижения цели – политизации дела.

Такой запрос, не имеющий под собой никаких правовых оснований, является нарушением Всемирного антидопингового кодекса и законных прав и интересов спортсменов. Мы никогда не примем запрос о публикации материалов дела, поданный USADA и некоторыми членами Конгресса США, и мы решительно выступаем против наглого запроса о возобновлении расследования», – заявили в CHINADA.

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