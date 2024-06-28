Китайское антидопинговое агентство: «USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок. Мы решительно отвергаем такой шаг»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Трэвис Тайгерт CHINADA Водные виды

В Китае заявили, что USADA стремится подорвать мировой антидопинговый порядок.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт неоднократно критиковал Всемирное антидопинговое агентсво (WADA) на фоне скандала с китайскими пловцами.

«Неповиновение WADA показывает, что они сбились с пути. Конгресс США уже сократил финансирование организации на 2025 год», – сказал Тайгерт накануне.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) выступило с заявлением по поводу критики со стороны американца.

«Последние заявления серьезно подорвали репутацию CHINADA, WADA и глобальной антидопинговой системы. Намерение USADA манипулировать этим делом в политических целях совершенно очевидно, что противоречит принципам честности, правосудия и неподкупности, которые, как утверждается, они отстаивают.

USADA стремится подорвать отлаженный мировой антидопинговый порядок, над созданием которого усердно работало антидопинговое сообщество, и встряхнуть или даже подорвать глобальную систему антидопингового управления, которая предназначена для того, чтобы одинаково служить спортсменам во всем мире. Мы решительно отвергаем такой шаг и выступаем против него.

Во время слушаний [в Конгрессе США] глава USADA говорил вне контекста, используя эмоциональную и политическую риторику и простые предубеждения, выступил с враждебными нападками на антидопинговую работу Китая, обвинил китайских спортсменов в преднамеренном применении допинга без какой-либо фактической основы и очернил CHINADA и Всемирное антидопинговое агентство за совместное «сокрытие» положительных тестов китайских пловцов.

Что касается запроса о пересмотре материалов дела, то его целью является незаконный доступ к информации, содержащейся в материалах дела, и несанкционированное раскрытие ее средствами массовой информации, включая New York Times и ARD, а затем формирование искаженных и вводящих в заблуждение выводов посредством так называемого обзора и расследования с уже предвзятым суждением с целью достижения цели – политизации дела.

Такой запрос, не имеющий под собой никаких правовых оснований, является нарушением Всемирного антидопингового кодекса и законных прав и интересов спортсменов. Мы никогда не примем запрос о публикации материалов дела, поданный USADA и некоторыми членами Конгресса США, и мы решительно выступаем против наглого запроса о возобновлении расследования», – заявили в CHINADA.

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27 комментариев
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Ответ Трент Резнор
Китайский дракон рвать рот агенство допинг.
Нефритовый жезл удар!
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Китайский дракон рвать рот агенство допинг.
+8
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Китайцам бы определиться. То они за новый мировой порядок, то за старый
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+5
В Китае спортивные достижения национальных спортсменов - такая же идеологическая "скрепа" как в и России. Поэтому, в противостоянии США и Китая за глобальное доминирование, у США явно есть интерес прижать Китай на спортивном фронте.

Есть вероятность, что эта история "первая ласточка" в попытке развязать "антидопинговые санкции" против Китая, по аналогии с РФ.

Но китайцы жестко пресекли раскручивание истории очередной "охоты на ведьм", в отличие от наших спортивных чиновников.

Иначе ситуация могла пойти по уже отработанному сценарию - сначала отработка каких-то точечных историй с допингом, потом объединение всех случаев в единое расследование, дискредитация национального антидопингового агентства Китая (CHINADA), пересмотр результатов соревнований с участием китайских спортсменов, отъём наград, бан федераций и т.п.

Плавали, знаем :)

А то, что больше всех недовольно USADA как раз и подтверждает, кто заказчик данной "истории".
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+2
Ответ BearS
Китайцам бы определиться. То они за новый мировой порядок, то за старый
Они уже сделали так США их боится-если что то идет в китайский прокат то с максимальной цензурой
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0
+1
Ответ Трент Резнор
Китайский дракон рвать рот агенство допинг.
Так вот кто на алиэкспресс переводит...
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Ответ Uf1k
Нефритовый жезл удар!
Прямо в яшмовые врата!
+2
-1
+1
Ответ $-AGROHIM-$
прямо сейчас дёргается, в этой новости
Где он дергается? Он наоборот требует от УСАДА действовать в установленном порядке
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Ответ BearS
Китайцам бы определиться. То они за новый мировой порядок, то за старый
Китай вроде давно определился и не дергается
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Ответ BearS
Китайцам бы определиться. То они за новый мировой порядок, то за старый
Они будут сидеть на берегу реки и смотреть как проплывает трупы врагов и «друзей»
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Ответ Константин Лобандиевский
Китай вроде давно определился и не дергается
прямо сейчас дёргается, в этой новости
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Получается порядок это когда на проделки Китайцев закрывают глазки?
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Переводя с китайского: вы уже не гегемон...
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"«Неповиновение WADA показывает, что они сбились с пути. Конгресс США уже сократил финансирование организации на 2025 год», – сказал Тайгерт накануне."
Это стимул для ВАДА.
Сти́мул (лат. stimulus — палка погонщика ослов или острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)
+1
-1
0
Ответ Alex1104
Так вот кто на алиэкспресс переводит...
Миска риса за смекалка 👍
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Ответ Чебурашка от Гены
Амеры забыли дать указание,, что кроме России, надо ещё и Китай топить. 😁
Они думали в ВАДА понятливые. Но что-то пошло не так...
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Ответ Чебурашка от Гены
Амеры забыли дать указание,, что кроме России, надо ещё и Китай топить. 😁
Разделяй и властвуй.
Надо "топить" по одному.
Закончили с РФ - взялись за Китай.

Одновременно организовать два процесса по дискредитации национального спорта РФ (Родченко) и Китая было рискованно.

Китай, в отличие от наших "мягкотелых и немощных" мямлей, использует все средства, в том числе экономическое давление, чтобы защитить своих спортсменов.

Любое решение по одному из дел могло бы иметь прецедентный характер для другого. Т.е. оправдательное решение по делу Китая (а там другого быть не могло), вывело бы из под удара РФ.

И вообще тут даже вопрос не в том, принимают китайские/российские/рандомные спортсмены что-то или нет. Все принимают "фарму" различного рода, вопрос в том - может или не может государство этот процесс контролировать, а в случае сбоев системы - вывести спортсменов из под удара и защитить свои интересы.

Думаете в США не принимают?
Сёстр Вильямс видели?
Да у них бицуха больше моей и усы бреют чаще чем я.
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Ответ Злодей Спб
Разделяй и властвуй. Надо "топить" по одному. Закончили с РФ - взялись за Китай. Одновременно организовать два процесса по дискредитации национального спорта РФ (Родченко) и Китая было рискованно. Китай, в отличие от наших "мягкотелых и немощных" мямлей, использует все средства, в том числе экономическое давление, чтобы защитить своих спортсменов. Любое решение по одному из дел могло бы иметь прецедентный характер для другого. Т.е. оправдательное решение по делу Китая (а там другого быть не могло), вывело бы из под удара РФ. И вообще тут даже вопрос не в том, принимают китайские/российские/рандомные спортсмены что-то или нет. Все принимают "фарму" различного рода, вопрос в том - может или не может государство этот процесс контролировать, а в случае сбоев системы - вывести спортсменов из под удара и защитить свои интересы. Думаете в США не принимают? Сёстр Вильямс видели? Да у них бицуха больше моей и усы бреют чаще чем я.
Ну мне нравится это порно жабы и гадюки. США и ВАДА. Пусть продолжают. 😁
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Ответ Олег Петровв
Вада должна забанить Юсаду. А все их пробы отправить на проверку в Русаду. Это единственное решение.
А что делать с чинадой и Канадой?
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Ответ 24slam
Получается порядок это когда на проделки Китайцев закрывают глазки?
Ещё больше закрывают глазки на проделки амеров. Про Испанию, вообще, забыли. Уволили директора и хватит. А там 5 лет ждали доппинг. Облажались с китайцами холопы, всё внимание на Россию обратив.
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