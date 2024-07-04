Исполнительного директора World Aquatics вызвали в суд по допинговому делу китайских пловцов

В США проводят уголовное расследование по допинговому делу китайских пловцов.

В суд для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван исполнительный директор Международной федерации водных видов (World Aquatics) Брент Новицки, сообщает AP.

В апреле текущего года стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

В июне спецкомитет палаты представителей США направил письмо генеральному прокурору страны и в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой провести расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов.