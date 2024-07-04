Исполнительного директора World Aquatics вызвали в суд по допинговому делу китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая World Aquatics (FINA) сборная Китая жен Брент Новицки Водные виды

В США проводят уголовное расследование по допинговому делу китайских пловцов.

В суд для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван исполнительный директор Международной федерации водных видов (World Aquatics) Брент Новицки, сообщает AP. 

В апреле текущего года стало известно, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

В июне спецкомитет палаты представителей США направил письмо генеральному прокурору страны и в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой провести расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов. 

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6 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вызван в суд в качестве свидетеля.... А свидетеля - чего ?
иеговы
+6
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+6
Амеры совсем берега потеряли
Уголовное дело прям?
Кто возбудил, на каком основании и по какой статье?
+2
0
+2
Вызван в суд в качестве свидетеля....

А свидетеля - чего ?
+1
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+1
Сегодня допинг..завтра оппозиция - а потом исламисты начнут атаковать Китай - а далее война с нато и миру каюк
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они видать мовсем кукухой поехали. у российских чинуш перенимают опыт ?
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"Акт Родченкова" в действии.
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