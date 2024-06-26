Китайских пловцов, попавшихся на допинге, не уведомили о положительных пробах – ARD

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен CHINADA Водные виды

Китайских пловцов, уличенных в допинге, не уведомили о положительных пробах.

Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на новое расследование немецкого телеканала ARD.

23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

ARD, ссылаясь на источник в китайской сборной, утверждает, что CHINADA по крайней мере частично не проинформировало спортсменов о положительных результатах их тестов в начале 2021 года, что является нарушением антидопинговых правил. 

WADA не ответило на запрос ARD, проводилась ли проверка того, что спортсмены с положительными допинг-пробами были об этом проинформированы. 

Помимо этого, один из источников ARD сообщил, что не все 23 пловца в начале 2021 года находились в отеле Huayang Holiday, где, по официальной версии, произошло попадание триметазидина в организм спортсменов. 

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22 комментария
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Не все пловцы находились в отеле, где как бы было загрязнено допингом.
Прикольно.
Ну это же другое ....
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+5
Ответ marchellinos
Смотрю Китай выгодно мочить по всем фронтам. Спорт, экономика… За то что не поддерживают запад в противостоянии с Россией.
Для США противостояние с Китаем основное и Россия тут лишь побочная ветка, а не наоборот. Россия все-таки при любых раскладах мировой державой на уровне США стать не сможет, а у Китая хотя бы шансы такие есть и поэтому с ним противостояние куда важнее
+6
-1
+5
Ответ marchellinos
Смотрю Китай выгодно мочить по всем фронтам. Спорт, экономика… За то что не поддерживают запад в противостоянии с Россией.
Байден и в китайских подъездах нассал
+6
-2
+4
Знакомый, по сути, сценарий. Даже канал тот же самый. Зеппельт в деле ещё? ) Создаётся нехилый такой задел на перераспределение медалей уже после парижской псевдоолимпиады. Не говоря уже о давлении на самом турнире, чтобы спортсмены понимали, что медаль могут отжать и это бы им психологически мешало.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Байден и в китайских подъездах нассал
Не Байден допинг исключительно через секс передавал американским спортсменам а ему допинг можно деменцию лечит . Поэтому все оправданы. А китайцы все по старинке косят как и Валиева через еду надо только половым путем и оправдан
+2
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Да, странно, как только Китай встал против Запада, спортсмены этой страны , сразу стали попадаться на допинге , как и наши в прошлом , когда страна пошла против запада, совпадение 🤔........
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Ответ brace
У телеканала АРД деньги с того времени уже закончились, от китайцев ждут следующего транша за покрывание этого скандала
Так уже с США транш пришёл . Тут как бы не оправдание спортсменов а намек на то что китайцы не боряться с допингом на гос уровне или вообще это у них система
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Не все пловцы находились в отеле, где как бы было загрязнено допингом. Прикольно. Ну это же другое ....
А те, которых не было, лобызались потом с теми, которые были. Так триметазидин и попал в организм к остальным.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Байден и в китайских подъездах нассал
Тут наоборот, Си ссыт в американских макдаках и роняет с рельс поезда
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А вы вообще были а азиатских столовых? причем любых ! Там допинг это самое милое что может вам в организм попасть хорошо что живы остались
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Скорее всего, ARD скоро выяснит, что именно эти пловцы во время отсутсвия в отеле Северный поток подорвали
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Ханса Зеппельта на них нет.
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Ответ Иван Кужилин
Для США противостояние с Китаем основное и Россия тут лишь побочная ветка, а не наоборот. Россия все-таки при любых раскладах мировой державой на уровне США стать не сможет, а у Китая хотя бы шансы такие есть и поэтому с ним противостояние куда важнее
Так Китай не хочет стать мировой державой. Сужу по его действия. Он действует иначе, без имперских замашек, как США и их сателлиты.
У них другие цели и задачи.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Байден и в китайских подъездах нассал
Причём тут это?
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Ответ nolan_90
А те, которых не было, лобызались потом с теми, которые были. Так триметазидин и попал в организм к остальным.
Не если бы так отмазались особенно если бы написали что тех кого не было занимались однополой любовью с теми кто там был Их бы оправдали еще бы от мок медаль получили почетный п....... с
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Ответ mihalik
Да, странно, как только Китай встал против Запада, спортсмены этой страны , сразу стали попадаться на допинге , как и наши в прошлом , когда страна пошла против запада, совпадение 🤔........
Не думаю
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У телеканала АРД деньги с того времени уже закончились, от китайцев ждут следующего транша за покрывание этого скандала
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Ответ lus
Ханса Зеппельта на них нет.
Hans-Joachim..😁 Сокращённо Hajo..
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