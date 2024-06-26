Китайских пловцов, попавшихся на допинге, не уведомили о положительных пробах – ARD

Китайских пловцов, уличенных в допинге, не уведомили о положительных пробах.

Об этом сообщает Sportschau со ссылкой на новое расследование немецкого телеканала ARD.

23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

ARD, ссылаясь на источник в китайской сборной, утверждает, что CHINADA по крайней мере частично не проинформировало спортсменов о положительных результатах их тестов в начале 2021 года, что является нарушением антидопинговых правил.

WADA не ответило на запрос ARD, проводилась ли проверка того, что спортсмены с положительными допинг-пробами были об этом проинформированы.

Помимо этого, один из источников ARD сообщил, что не все 23 пловца в начале 2021 года находились в отеле Huayang Holiday, где, по официальной версии, произошло попадание триметазидина в организм спортсменов.