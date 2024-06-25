Александр Красных: «У нас никак не освещалось, что такое нейтральный статус. Там нет пункта, по которому ты отказываешься от Родины или осуждаешь СВО»

Пловец Александр Красных поддержал Ефимову за попытку отобраться на Олимпиаду.

Ранее Юлия Ефимова выступила на чемпионате Багамских островов, но не смогла выполнить олимпийские нормативы.

«Безусловно, мне бы хотелось видеть , и других членов нашей сборной на , но это их выбор, они считают, что это неправильно и имеют на это право.

Но в то же время я готов поддержать Юлю, которая попыталась поехать на Игры, она делает свой выбор, она понимает всю ответственность. Юля всегда очень грамотно справлялась с хейтом.

К сожалению, у нас никак не освещалось, что такое нейтральный статус. В этой строчке нет пункта, по которому ты отказываешься от Родины или осуждаешь СВО. Я не считаю, что получение спортсменами нейтрального статуса это какое-то предательство», – сказал призер Игр в Токио Красных.

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли